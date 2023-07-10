«Нужно время»: «Укрзализныця» хочет сравнить цены билетов с пересадкой в ​​поезде с соответствующими «прямыми» билетами — Finance.ua

«Нужно время»: «Укрзализныця» хочет сравнить цены билетов с пересадкой в ​​поезде с соответствующими «прямыми» билетами Сегодня 17:42 — Личные финансы

«Нужно время»: «Укрзализныця» хочет сравнить цены билетов с пересадкой в ​​поезде с соответствующими «прямыми» билетами

«Укрзализныця» в перспективе инициирует изменения регулируемой тарифной политики, чтобы при покупке комплексных билетов с пересадкой в ​​пределах одного поезда к ним применялись другие коэффициенты, позволяющие сравнять стоимость прямого билета и билета с такой пересадкой.

Об этом говорится в сообщении госкомпании.

При этом там объясняют, что ввели возможность автоматического предложения таких пересадок в мобильном приложении до урегулирования этого вопроса, поскольку «такие изменения требуют времени, которого нет у пассажиров, которым срочно нужно совершить поездку».

Также в УЗ заявляют, что «видят много вопросов» относительно того, как работают пересадки в пределах одного поезда. Там подчеркивают, что речь идет о покупке двух билетов на разные части маршрута в одном поезде, суммарная стоимость проезда по которым будет больше, чем стоимость проезда по всему маршруту по единому беспересадочному билету.

«Такая поездка, к сожалению, будет стоить дороже прямого билета: система на основе тарифной политики определяет поездки от начальной до конечной точек маршрута как самые дешевые, а поездки между промежуточными точками маршрута — как более дорогие», — говорится в сообщении.

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В качестве примера там приводят условный поезд № 86 Запорожье — Львов, в котором билетов на весь маршрут уже не осталось, поскольку до отправления поезда остается около 6 часов, но все еще есть свободные места на разные части маршрута внутри одного поезда, например в Пятихатки и от Пятихаток до Львова. Соответственно, на станции Пятихатки пассажиру, купившему оба билета, придется пересесть на освободившееся место.

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