В ЕС назвали условия для получения последнего транша помощи на 1,5 миллиарда евро — Finance.ua
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В ЕС назвали условия для получения последнего транша помощи на 1,5 миллиарда евро

Казна и Политика
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В ЕС назвали условия для получения последнего транша помощи на 1,5 миллиарда евро
В ЕС назвали условия для получения последнего транша помощи на 1,5 миллиарда евро
Европейская комиссия завершает оценку невыполненных Украиной условий, которые должны быть выполнены до конца программы «Макрофинансовой помощи+» Евросоюза в 2023 году, что позволит выделить в декабре последний транш этой помощи в размере 1,5 млрд евро.
Об этом сообщил руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Альберто Фернандес-Диес.
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«Примечательно, что важнейшие из них относятся к сфере верховенства права. Некоторые примеры — усиление САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры), а также изменения в отборе судей в Украине», — сказал он во время презентации пилотного мониторинга выполнения Украиной программ МВФ и ЕС консорциумом RRR4U в Киеве.
Как уточнили представители консорциума, о подборе судей и САП говорится о принятии одобренных 21 ноября в первом чтении законопроектов: № 10 140-д с поправками к закону «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты по усовершенствованию процедур судейской карьеры и № 100 о повышении институциональной независимости САП.
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Кроме этого, отметили в RRR4U, необходимо принять законопроект о криминализации контрабанды № 5420, одобренный в первом чтении в середине июля этого года.
«Итак, мы рассматриваем макрофинансовую помощь не только как инструмент, который поможет Украине справиться с трудностями платежного баланса, с которыми она сталкивается, но и как способ поощрения и стимулирования реформ, которые стали актуальнее с тех пор, как Украина стала страной-кандидатом в прошлом году», — отметил Фернандес-Диес.
Он подчеркнул, что такой же принцип привязки финансирования к условиям будет реализован и в программе Ukraine Facility объемом 50 млн евро на 2024−2027 годы, которую сейчас готовят, и эти условия будут зафиксированы в так называемом Плане Украины, который сейчас обсуждается с целой группой министерств Украины.
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«Условия, которые будут отражены в Плане, по существу и содержанию не будут отличаться от того, что мы уже имеем в области макрофинансовой помощи… Это положит начало новой эре, новой эпохе, так сказать, „обусловленности“ со стороны Украины, которая будет тесно связана с дорогой вступления страны в ЕС», — отметил руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине.
По его словам, цель — помочь Украине сохранить ее финансовую стабильность, а также побудить власти страны провести для этого полезные реформы, находясь в тесном контакте с другими донорами и, конечно, с МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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