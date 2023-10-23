Украина получила от ЕС девятый транш макрофина на 1,5 млрд евро — Finance.ua
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Украина получила от ЕС девятый транш макрофина на 1,5 млрд евро

Казна и Политика
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Украина получила от ЕС девятый транш макрофина на 1,5 млрд евро
Украина получила от ЕС девятый транш макрофина на 1,5 млрд евро
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.
«Сейчас совместно с Еврокомиссией мы работаем над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. Рассчитываем в следующем году из них получить 18 млрд евро», — говорится в сообщении.
Премьер поблагодарил европейских партнеров за непоколебимую солидарность с Украиной.
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В целом, бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд. Это один из самых важных факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой, отметил Шмыгаль.
Напомним, восьмой транш на сумму 1,5 млрд евро Европейская комиссия выплатила Украине 22 сентября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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