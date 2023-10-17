Переговоры продолжаются: в ЕС задерживают выделение €20 миллиардов для помощи Украине — Finance.ua

Переговоры продолжаются: в ЕС задерживают выделение €20 миллиардов для помощи Украине Сегодня 12:04 — Казна и Политика

Переговоры продолжаются: в ЕС задерживают выделение €20 миллиардов для помощи Украине

Переговоры о перечислении в Европейский фонд мира (EPF) 20 миллиардов евро для поддержки, в том числе и военных поставок Украине, вряд ли будут завершены до того, как лидеры ЕС сядут за стол, чтобы пересмотреть весь бюджет блока в декабре.

Об этом пишет издание Euractiv

Ожидается, что на своем декабрьском саммите лидеры 27 стран ЕС обсудят будущие финансы блока после предложенного Европейской комиссией пересмотра бюджета ЕС, нового фонда стратегических технологий (STEP) и пополнения Европейского мира.

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Несмотря на первоначальную стоимость EPF в 5,5 млрд евро в конце 2022 года, летом главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предложил повысить максимальную сумму фонда на 20 млрд евро на следующие четыре года, чтобы обеспечить потребности Украины.

Данный фонд использовался для возмещения средств государствам-членам ЕС, когда они отправляли собственные оборонные запасы оружия, танков и боеприпасов в Киев.

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«Мы не ожидаем никакого ответа по этому вопросу перед Европейским советом в декабре, где лидеры выложат на стол все, что касается бюджетных вопросов, чтобы принять решение», — сказал Euractiv один дипломат ЕС.

Суммы, которые запрашивала исполнительная власть ЕС, были восприняты государствами-членами с осторожностью, поскольку бюджеты по всей Европе испытывают нагрузку, а решение о пополнении фонда в 20 миллиардов евро может быть «трудоемким».

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«Пакет включает в себя среднесрочный обзор бюджета ЕС, макрофинансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, пополнение Фонда мира на 20 миллиардов евро и новую Европейскую стратегическую технологическую платформу (STEP)», — добавил чиновник.

При этом еще один чиновник отметил, что сначала нужно договориться о том, чтобы наполнить данный фонд, поскольку основного соглашения еще нет. По его словам, уже после принятия соглашения можно будет решать, как предоставлять финансирование Украине: 4 раза по 5 миллиардов или единовременно выделить 20 миллиардов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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