Переговоры продолжаются: в ЕС задерживают выделение €20 миллиардов для помощи Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Переговоры продолжаются: в ЕС задерживают выделение €20 миллиардов для помощи Украине

Казна и Политика
73
Переговоры продолжаются: в ЕС задерживают выделение €20 миллиардов для помощи Украине
Переговоры продолжаются: в ЕС задерживают выделение €20 миллиардов для помощи Украине
Переговоры о перечислении в Европейский фонд мира (EPF) 20 миллиардов евро для поддержки, в том числе и военных поставок Украине, вряд ли будут завершены до того, как лидеры ЕС сядут за стол, чтобы пересмотреть весь бюджет блока в декабре.
Об этом пишет издание Euractiv.
Ожидается, что на своем декабрьском саммите лидеры 27 стран ЕС обсудят будущие финансы блока после предложенного Европейской комиссией пересмотра бюджета ЕС, нового фонда стратегических технологий (STEP) и пополнения Европейского мира.
Читайте также
Несмотря на первоначальную стоимость EPF в 5,5 млрд евро в конце 2022 года, летом главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предложил повысить максимальную сумму фонда на 20 млрд евро на следующие четыре года, чтобы обеспечить потребности Украины.
Данный фонд использовался для возмещения средств государствам-членам ЕС, когда они отправляли собственные оборонные запасы оружия, танков и боеприпасов в Киев.
Читайте также
«Мы не ожидаем никакого ответа по этому вопросу перед Европейским советом в декабре, где лидеры выложат на стол все, что касается бюджетных вопросов, чтобы принять решение», — сказал Euractiv один дипломат ЕС.
Суммы, которые запрашивала исполнительная власть ЕС, были восприняты государствами-членами с осторожностью, поскольку бюджеты по всей Европе испытывают нагрузку, а решение о пополнении фонда в 20 миллиардов евро может быть «трудоемким».
Читайте также
«Пакет включает в себя среднесрочный обзор бюджета ЕС, макрофинансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, пополнение Фонда мира на 20 миллиардов евро и новую Европейскую стратегическую технологическую платформу (STEP)», — добавил чиновник.
При этом еще один чиновник отметил, что сначала нужно договориться о том, чтобы наполнить данный фонд, поскольку основного соглашения еще нет. По его словам, уже после принятия соглашения можно будет решать, как предоставлять финансирование Украине: 4 раза по 5 миллиардов или единовременно выделить 20 миллиардов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.