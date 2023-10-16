Украине становится все труднее получить финансовую поддержку от партнеров — Finance.ua

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Украине становится все труднее получить финансовую поддержку от партнеров

Казна и Политика
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Украине становится все труднее получить финансовую поддержку от партнеров
Украине становится все труднее получить финансовую поддержку от партнеров
Украине становится все труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание ключевых стран-доноров сосредотачивается на предстоящих выборах.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Reuters.
«Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается», — сказал Марченко в кулуарах Международного валютного фонда и заседании Всемирного банка в Марракеше.
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По его словам, Украина сейчас прилагает вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров предоставить поддержку по сравнению с последними ежегодными встречами в апреле.
Марченко добавил, что «геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах» уменьшают желание правительства поддерживать Украину, вспомнив о выборах, запланированных в США и Европейском Союзе в следующем году.
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«У нас уже есть определенные обязательства, например 5,4 млрд долл. по программе МВФ, и мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы полагаемся на наших ключевых партнеров и союзников — США и Европейский Союз», — сказал министр финансов.
ЕС работает над пакетом помощи Украине на 50 млрд евро на 2024−2027 годы.
Министр добавил, что экономика Украины должна вырасти на 5% в 2024 году. Кроме того, достаточные запасы газа на зиму должны оградить экономику от потенциального роста цен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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