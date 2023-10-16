Нардеп раскрыл планы правительства по внешнему финансированию в 2024 году — Finance.ua
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Нардеп раскрыл планы правительства по внешнему финансированию в 2024 году

Казна и Политика
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Нардеп раскрыл планы правительства по внешнему финансированию в 2024 году
Нардеп раскрыл планы правительства по внешнему финансированию в 2024 году
Нардеп Ярослав Железняк раскрыл планы правительства по внешнему финансированию в 2024 году. Он подсчитал, что Украина хочет получить 46 млрд долларов.
Об этом пишет Ракурс.
Железняк использовал документы в проект госбюджета-2024. В своих соцсетях нардеп отметил, что Кабмин планирует получить средства от таких внешних источников:
  • правительства США и других официальных кредиторов (1,33,3 трлн грн) — 28 млрд долл.;
  • ЕС (372,3 млрд грн) — 10 млрд долл.;
  • МВФ (223,8 млрд грн) — 6 млрд долл.;
  • Международного банка реконструкции и развития (82,8 млрд грн) — 2,2 млрд долл.
Железняк рассчитывал эти средства по курсу 36,6 грн/долл.
По его данным, средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составит примерно 19%, а для внешних долговых инструментов — 5,5%.
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15 октября министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Украине все труднее получать финансовую помощь от партнеров.
«Я вижу большую усталость среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабная», — сказал Марченко.
По его словам, Украина сейчас прилагает «вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать поддержку по сравнению с последними ежегодными встречами в апреле».
Как говорится, поскольку война с россией продолжается, Украине нужно получить финансовую поддержку Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета в размере 43 млрд долл. в 2024 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Ракурс
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