В «Дія» не отображается паспорт: что делать — Finance.ua

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В «Дія» не отображается паспорт: что делать

Сегодня 20:04Личные финансы
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В «Дія» не отображается паспорт: что делатьВ «Дія» не отображается паспорт: что делать
В последнее время многие украинцы жалуются, что в приложении «Дія» не подтягиваются украинский и загранпаспорт или COVID-сертификат.

Что делать, если «Дія» не показывает паспорт?

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, если у вас в «Дія» пропал загранпаспорт или ID-карта, то просто зайдите в приложение еще раз. И документы автоматически подтянутся.
Дело в том, что в начале войны россии против Украины Единый государственный демографический реестр был отключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности.
Если документы подтянулись, это значит, что реестр снова подключен к «Дія».

Где действительны паспорта из «Дія»?

Заметим, что на блокпостах, сотрудникам полиции или бойцам территориальной обороны вы можете показывать именно цифровой паспорт.
Документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый.
Также отметим, что Украина первой в мире приравняла электронный паспорт к обычному.
Более того, сегодня использовать «Дія» можно без проблем даже для пересечения границы Молдовы и Польши.

Справка Finance.ua:

  • ранее вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новых и будущих опциях в приложении «Дія».
По материалам: РБК-Україна
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