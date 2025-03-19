В «Дії» расширили категории заявлений на компенсацию за преступления рф — Finance.ua

В «Дії» расширили категории заявлений на компенсацию за преступления рф Сегодня 17:40

В «Дії» расширили категории заявлений на компенсацию за преступления рф

На портале «Дія» расширили возможности подачи заявлений в международный Реестр ущерба. Добавили шесть новых категорий заявлений.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас в Украине зарегистрировано более 3,3 млн внутренне перемещенных лиц, еще миллионы человек уже вернулись домой.

«Подавайте заявление в международный Реестр ущерба, если у вас был или есть статус ВПЛ. Теперь каждый из них может подать заявление о возмещении в международный Реестр ущерба в Гааге», — сообщил Федоров.

Теперь украинцы могут подать заявление в «Дії» о возмещении за вынужденное внутреннее перемещение, а также:

серьезные телесные повреждения;

сексуальное насилие;

пытки, нечеловеческое обращение или унижающее достоинство, наказание;

лишение свободы;

принудительный труд или служба.

Каждое заявление будет зафиксировано в международном Реестре ущерба в Гааге и станет основой будущих репараций", — подытожил он.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины разрешил подавать заявки в Международный реестр ущерба еще по шести категориям. В частности, речь идет о таких категориях: «Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества», «Потеря доступа и контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях», «Серьезные телесные повреждения», «Принудительный труд».

Лица, пострадавшие от пропажи без вести близкого члена семьи в результате полномасштабного вторжения россии в Украину, теперь могут подавать заявления для возмещения по категории A2.2 в Реестр ущерба, причиненного агрессией российской федерации против Украины.

В Реестр ущерба по категориям «Смерть близкого члена семьи» и «Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества» в целом подали заявления около 14 тысяч украинцев.

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