В «Дії» расширили категории заявлений на компенсацию за преступления рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Дії» расширили категории заявлений на компенсацию за преступления рф

15
В «Дії» расширили категории заявлений на компенсацию за преступления рф
В «Дії» расширили категории заявлений на компенсацию за преступления рф
На портале «Дія» расширили возможности подачи заявлений в международный Реестр ущерба. Добавили шесть новых категорий заявлений.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас в Украине зарегистрировано более 3,3 млн внутренне перемещенных лиц, еще миллионы человек уже вернулись домой.

Читайте также: Повреждено имущество? Алгоритм, как вам подать заявление в Международный реестр ущерба

«Подавайте заявление в международный Реестр ущерба, если у вас был или есть статус ВПЛ. Теперь каждый из них может подать заявление о возмещении в международный Реестр ущерба в Гааге», — сообщил Федоров.
Теперь украинцы могут подать заявление в «Дії» о возмещении за вынужденное внутреннее перемещение, а также:
  • серьезные телесные повреждения;
  • сексуальное насилие;
  • пытки, нечеловеческое обращение или унижающее достоинство, наказание;
  • лишение свободы;
  • принудительный труд или служба.
Каждое заявление будет зафиксировано в международном Реестре ущерба в Гааге и станет основой будущих репараций", — подытожил он.
Читайте также
Напомним, ранее Кабинет министров Украины разрешил подавать заявки в Международный реестр ущерба еще по шести категориям. В частности, речь идет о таких категориях: «Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества», «Потеря доступа и контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях», «Серьезные телесные повреждения», «Принудительный труд».
Лица, пострадавшие от пропажи без вести близкого члена семьи в результате полномасштабного вторжения россии в Украину, теперь могут подавать заявления для возмещения по категории A2.2 в Реестр ущерба, причиненного агрессией российской федерации против Украины.
В Реестр ущерба по категориям «Смерть близкого члена семьи» и «Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества» в целом подали заявления около 14 тысяч украинцев.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems