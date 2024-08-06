В ЦПАУ расширят список сервисов — Finance.ua

В ЦПАУ расширят список сервисов
В Центрах предоставления админуслуг расширят список сервисов. Правительство приняло распоряжение.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Кто и какие услуги сможет получить в ЦПАУ:
- люди, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии против Украины, смогут стать на учет для получения санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно;
- люди, имеющие право на льготу, а также члены их семей или опекуны смогут внести свои данные в Реестр льготников;
- родители или другие законные представители детей, которые учатся в образовательных учреждениях на территориях радиоактивного загрязнения, и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, которые не питаются в столовых этих учреждений, смогут оформить ежемесячную денежную компенсацию.
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Напомним, ранее в ЦПАУ Киева определили топ-5 услуг, за которыми летом обращаются чаще всего:
- паспортные услуги;
- услуги по регистрации места жительства;
- государственная регистрация имущества;
- государственная регистрация бизнеса;
- услуги социального характера.
Так, летом украинцы активно оформляют паспорта в связи с сезоном летних отпусков.
На портале «Дія» запустили новую услугу. Теперь онлайн можно актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства. Услуга доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий.
Если вы потеряли документы, в государственном приложении «Дія» можно заказать их дубликат. Забрать документы можно самостоятельно в ГРАГС или заказать доставку по почте.
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