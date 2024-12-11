В Австрии арестовали активы участников преступной организации в ФГИУ — Finance.ua

В Австрии арестовали активы участников преступной организации в ФГИУ Сегодня 07:34 — Криминал

В Австрии арестовали активы участников преступной организации в ФГИУ, Фото: nabu.gov.ua

Правоохранители Австрии разыскали и арестовали имущество, которым пользовались подозреваемые участники преступной организации, возглавляемой бывшим председателем Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

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«Благодаря деятельности совместной следственной группы в составе детективов НАБУ, прокуроров САП и представителей правоохранительных органов Австрии и Франции были обнаружены и арестованы активы участников преступной организации, возглавляемой бывшим главой Фонда государственного имущества Украины», — говорится в сообщении.

Речь идет об автомобилях премиум-класса, которыми подозреваемые пользовались за границей.

По запросу прокурора САП, руководителя совместной следственной группы, во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда, австрийские правоохранительные органы арестовали и изъяли указанное имущество.

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Ранее в рамках деятельности этой же совместной следственной группы французскими стражами порядка арестована недвижимость подозреваемых общей стоимостью почти 6,5 млн евро.

В настоящее время принимаются меры по установлению другого имущества участников преступной организации, а также их розыску и экстрадиции.

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