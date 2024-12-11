В Австрии арестовали активы участников преступной организации в ФГИУ — Finance.ua
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В Австрии арестовали активы участников преступной организации в ФГИУ

Криминал
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В Австрии арестовали активы участников преступной организации в ФГИУ
В Австрии арестовали активы участников преступной организации в ФГИУ, Фото: nabu.gov.ua
Правоохранители Австрии разыскали и арестовали имущество, которым пользовались подозреваемые участники преступной организации, возглавляемой бывшим председателем Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко.
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
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«Благодаря деятельности совместной следственной группы в составе детективов НАБУ, прокуроров САП и представителей правоохранительных органов Австрии и Франции были обнаружены и арестованы активы участников преступной организации, возглавляемой бывшим главой Фонда государственного имущества Украины», — говорится в сообщении.
Речь идет об автомобилях премиум-класса, которыми подозреваемые пользовались за границей.
По запросу прокурора САП, руководителя совместной следственной группы, во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда, австрийские правоохранительные органы арестовали и изъяли указанное имущество.
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Ранее в рамках деятельности этой же совместной следственной группы французскими стражами порядка арестована недвижимость подозреваемых общей стоимостью почти 6,5 млн евро.
В настоящее время принимаются меры по установлению другого имущества участников преступной организации, а также их розыску и экстрадиции.
По материалам:
Finance.ua
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