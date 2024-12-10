Требовали средства с военного: полиция обезвредила банду вымогателей в Житомирской области — Finance.ua

Требовали средства с военного: полиция обезвредила банду вымогателей в Житомирской области Сегодня 13:31 — Криминал

В Житомирской области мужчина терроризировал раненого военного и его семью. Он требовал от них 3000 долларов и грозился отобрать имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, 42-летний житель города Звягель, ранее уже осужденный за разбой, вместе с двумя подельниками придумал схему незаконного обогащения. Он, и двое его знакомых — 53-летний и 52-летний местные жители, решили шантажировать раненого военного.

В частности, в ноябре этого года мужчина пришел домой к 38-летнему военному и требовал от него 3000 долларов. Вымогатель рассчитывал, что из-за своего состояния раненый военный не сможет сопротивляться. Тогда вымогатель забрал из дома военного телевизор.

Он вернулся на следующий день и заявил, что у родных военного есть 15 суток для того, чтобы заплатить 3000 долларов. Кроме этого, он потребовал переоформить на него права собственности на домовладение потерпевших.

Через некоторое время мужчина вернулся и повторил свои требования. А уже в конце ноября он пришел к военному с сообщницей и угрожал ему ножом. В ответ на это родные ему отдали 10 тысяч гривен. Тогда же он поставил супругам конечный срок передачи всей суммы — 3 декабря.

Он также оказывал психологическое давление на военного и его родных. Вечером того же дня трое подельников пришли к месту жительства пострадавших.

Что удалось задокументировать

Во время этого визита военный и его жена передали вымогателям 3000 долларов.

По данным РБК-Украина, все трое уведомлены о подозрении в вымогательстве, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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