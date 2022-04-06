В 8 областях Украины изменился способ получения соцвыплат: где и как получить — Finance.ua
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В 8 областях Украины изменился способ получения соцвыплат: где и как получить

Сегодня 14:00Личные финансы
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В 8 областях Украины изменился способ получения соцвыплат: где и как получить
Для отдельных городов и районов, где из-за активных боевых действий органы соцзащиты не работают, ввели специальный механизм централизованного начисления и выплат субсидий, льгот и денежных пособий.
Об этом напомнила Министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
В апреле такой механизм будет применен в некоторых районах и городах 8 областей Украины:
  • Донецкая обл: Волновахский, Мариупольский р-ны, города Угледар и Мариуполь;
  • Запорожская обл: Васильковский, Мелитопольский, Пологовский и Бердянский р-ны, города Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Токмак;
  • Киевская обл: Бучанский и Вышгородский р-ны, Буча, Ирпень, Славутич;
  • Луганская обл: все города и районы;
  • Сумская обл: Ахтырский р-н в пределах бывшего Тростянецкого р-на;
  • Харьковская обл: большинство районов и городов области;
  • Херсонская обл: Высокопольский р-н;
  • Черниговская обл.: все города и районы.
Как получить деньги. Те граждане, которые получали выплаты на банковские карты, также получат их и в этом месяце — никуда обращаться для этого не нужно;
  • гражданам, получавшим выплаты через Укрпочту, в этом месяце поступит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER (МАЙ ТРАНСФЕР).
Чтобы получить его, достаточно обратиться в любое отделение Ощадбанка с паспортом и индивидуальным налоговым номером.
Получить небольшой заем вы можете с помощью нашего сервиса деньги до зарплаты.
Получить деньги 👛
Если вам удобнее получить перевод в отделении другого банка, обратитесь с соответствующим запросом на горячую линию Ощадбанка: 0 800 210 800.
Если вы не успели получить перевод за март, можете это сделать в течение двух месяцев с момента его начисления, то есть до 16 мая включительно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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