В 8 областях Украины изменился способ получения соцвыплат: где и как получить — Finance.ua

В 8 областях Украины изменился способ получения соцвыплат: где и как получить

Сегодня 14:00 — Личные финансы

Для отдельных городов и районов, где из-за активных боевых действий органы соцзащиты не работают, ввели специальный механизм централизованного начисления и выплат субсидий, льгот и денежных пособий.

Об этом напомнила Министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

В апреле такой механизм будет применен в некоторых районах и городах 8 областей Украины:

Донецкая обл: Волновахский, Мариупольский р-ны, города Угледар и Мариуполь;

Запорожская обл: Васильковский, Мелитопольский, Пологовский и Бердянский р-ны, города Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Токмак;

Киевская обл: Бучанский и Вышгородский р-ны, Буча, Ирпень, Славутич;

Луганская обл: все города и районы;

Сумская обл: Ахтырский р-н в пределах бывшего Тростянецкого р-на;

Харьковская обл: большинство районов и городов области;

Херсонская обл: Высокопольский р-н;

Черниговская обл.: все города и районы.

Как получить деньги. Те граждане, которые получали выплаты на банковские карты, также получат их и в этом месяце — никуда обращаться для этого не нужно;

гражданам, получавшим выплаты через Укрпочту, в этом месяце поступит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER (МАЙ ТРАНСФЕР).

Чтобы получить его, достаточно обратиться в любое отделение Ощадбанка с паспортом и индивидуальным налоговым номером.

Получить небольшой заем вы можете с помощью нашего сервиса деньги до зарплаты.

Если вам удобнее получить перевод в отделении другого банка, обратитесь с соответствующим запросом на горячую линию Ощадбанка: 0 800 210 800.

Если вы не успели получить перевод за март, можете это сделать в течение двух месяцев с момента его начисления, то есть до 16 мая включительно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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