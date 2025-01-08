В 2025 возрастут цены на жилье в новостройках — эксперт по недвижимости — Finance.ua
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В 2025 возрастут цены на жилье в новостройках — эксперт по недвижимости

Недвижимость
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В 2025 возрастут цены на жилье в новостройках — эксперт по недвижимости
В 2025 возрастут цены на жилье в новостройках — эксперт по недвижимости
В Киеве сейчас есть 16 котлованов под новостройки, что значительно меньше, чем до полномасштабного вторжения. Недостроенных домов — более 300. При этом цена на квадратный метр на рынке первичной недвижимости, то есть в новостройках, возрастет из-за повышения налогов.
Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала президент Союза специалистов недвижимого имущества Украины Лариса Ставинога.
Спикер отмечает, что строительная отрасль в Украине переживает не лучшие времена. Поэтому государство поощряет потребителей вкладывать деньги в первичный рынок недвижимости через такой инструмент, как «єОселя».
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«Но обычным потребителям сегодня пользоваться программой „єОселя“ в недостроенных домах — это очень большие риски. Потому что человек берет кредит, пользуется государственной программой (по которой, кстати, очень изменили условия, они стали хуже) и у него возникают финансовые обязательства уже сегодня, он должен уже платить. Но никто не знает, достроит ли застройщик этот дом или нет», — говорит Ставинога.
Представитель Союза специалистов недвижимого имущества говорит, что также на способность потребителя купить недвижимость в новостройке повлияет увеличение налогов. Увеличение налогов закладывается в стоимость квадратного метра, добавляет спикер.
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То есть цены на первичном рынке недвижимости возрастут в соответствии с увеличением размера налогов. Речь идет о подорожании около 3,5%, отмечает Ставинога. Но при этом процент может расти. Дело в том, что на формирование цены на первичном рынке оказывают влияние не только налоги, но и колебания курса валют, стоимость энергоносителей, стоимость строительных материалов, стоимость выполнения работ. Как подчеркивает эксперт, сейчас в строительной отрасли поднимают зарплаты, чтобы удержать человеческий капитал. Это, соответственно, также отразится на цене за квадратный метр.
«Цены на первичку будут увеличиваться, это 100%. А вторичка будет смотреть на первичку и тоже подтягиваться. Уже потом, когда проходят торги, когда приходит человек, смотрит объект, когда он делает какие-то предложения, тогда каждый владелец для себя решает в зависимости от его личной ситуации, насколько он готов снизить цену», — говорит представитель Союза специалистов недвижимого имущества.
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Ставинога добавляет: строители сейчас держат рынок на достаточно высокой цене за квадратный метр. Так, в Киеве, в среднем, цена за один квадратный метр в однокомнатной квартире — 55−65 тысяч грн. В Одессе — 33−35 тысяч гривен, во Львове — 58−60 тысяч гривен.
По материалам:
Громадське радіо
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