В 2024 году вдвое вырос спрос на использование системы BankID — Finance.ua

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В 2024 году вдвое вырос спрос на использование системы BankID

Казна и Политика
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В 2024 году вдвое вырос спрос на использование системы BankID
В 2024 году вдвое вырос спрос на использование системы BankID, Фото: grivna.ks.ua
За 2024 год спрос на использование системы BankID Национального банка увеличился вдвое — общее количество успешных идентификаций с его использованием составило 87,7 млн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Это превышает показатель 2023 года на 104% или на 44,8 млн электронных идентификаций.
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В частности, количество успешных электронных идентификаций коммерческих абонентов в прошлом году выросло на 36% и составило 5,8 млн идентификаций.
В 2024 году вдвое вырос спрос на использование системы BankID
Среди коммерческих наиболее популярными для пользователей остались финансовые услуги — их количество составило более 5,1 млн идентификаций за 2024 год (+24%).
Количество успешных электронных идентификаций некоммерческих абонентов за 2024 год также возросло вдвое и достигло 81,8 млн человек.
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Как и в 2023 году, наибольшее количество успешных идентификаций с использованием Системы BankID НБУ осуществлено именно на государственных порталах, в частности:
  • 16,8 млн — для подписания петиций и обращений в органы государственной власти и местного самоуправления, что на 36% больше, чем в 2023 году;
  • 14,2 млн — для получения услуг МВД, что на 73% больше, чем в 2023 году;
  • 7,8 млн — в приложении «Дія», что на 90% больше, чем в 2023 году.
Кроме того, увеличился список дистанционных услуг в государственном и финансовом секторах, что способствовало привлечению большего количества участников системы. Так, в 2024 году к Системе BankID НБУ было подключено 22 новых абонента.
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Также важной стала интеграция системы с государственным приложением «Резерв+». Ведь система BankID НБУ стала единственным методом аутентификации для дистанционного обновления данных военнообязанных. С момента запуска приложения через нее было осуществлено 16,4 млн успешных идентификаций.
Также летом 2024 года использование Системы BankID НБУ стало доступно еще для одного государственного сервиса — образовательного приложения «Мрія», предоставляющего ученикам, родителям и учителям инструменты для учебного процесса.
По материалам:
Finance.ua
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