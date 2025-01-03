В 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств — Finance.ua

В 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств Сегодня 18:00 — Казна и Политика

В 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств

В 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств — 639,5 млрд грн.

Об этом сообщило Минэкономики.

Это более чем на 73 млрд грн больше, чем за 2023 год, что свидетельствует о росте интереса украинцев к ОВГЗ.

По состоянию на 30 декабря 2024 года в собственности украинцев находятся обязательства на общую сумму 1,84 трлн грн.

Эти расходы обеспечивают Силы обороны всем необходимым и направляются на закупку оружия, патронов, дронов, одежды, питания, медикаментов.

Военные облигации — наиболее привлекательный инвестиционный инструмент в Украине. Процентная ставка превышает инфляционные ожидания и позволяет получить доступ, гарантированный государством.

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