В 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств — Finance.ua
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В 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств

Казна и Политика
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В 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств
В 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств
В 2024 году украинцы инвестировали в ОВГЗ рекордный объем средств — 639,5 млрд грн.
Об этом сообщило Минэкономики.
Это более чем на 73 млрд грн больше, чем за 2023 год, что свидетельствует о росте интереса украинцев к ОВГЗ.
По состоянию на 30 декабря 2024 года в собственности украинцев находятся обязательства на общую сумму 1,84 трлн грн.
Эти расходы обеспечивают Силы обороны всем необходимым и направляются на закупку оружия, патронов, дронов, одежды, питания, медикаментов.
Военные облигации — наиболее привлекательный инвестиционный инструмент в Украине. Процентная ставка превышает инфляционные ожидания и позволяет получить доступ, гарантированный государством.

Если у вас есть ОВГЗ или другие финактивы: как это влияет на субсидии

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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