Ущерб Украины от войны в сентябре превысил $127 млрд: что пострадало больше всего — Finance.ua

Ущерб Украины от войны в сентябре превысил $127 млрд: что пострадало больше всего Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 млрд долларов, за лето россия причинила ущерб более чем на 31 млрд долл.

Об этом говорится в отчете проекта KSE Institute «россия заплатит».

На наибольшую сумму поврежден жилищный фонд — 39,7% или 50,5 млрд долл. По сравнению с началом июня эта сумма выросла на 11,2 млрд долл.

По последним данным, в целом повреждено и разрушено 135,8 тыс. частных и многоквартирных домов. Против июня количество поврежденных домов выросло на 15 тысяч. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов составляет 74,1 млн кв. м, или 7,3% от жилищного фонда страны.

На втором месте по объему ущерба сфера инфраструктуры — 27,7% или 35,3 млрд долл., из которых 26,6 млрд долл. — вследствие прямого разрушения дорог и 4,3 млрд долл. — ущерб железной дороги.

Потери активов бизнеса составляют не менее 9,9 млрд долл. и продолжают расти — это третья по величине статья ущерба инфраструктуры.

В разрезе отраслей больше всего пострадала металлургия. В целом с начала войны повреждено или разрушено по меньшей мере 412 предприятий, из которых 64 — крупные и средние предприятия.

Ожидается, что это число может быть выше, поскольку отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях.

Ущерб, причиненный инфраструктуре сферы образования Украины, оценивается в 6,95 млрд долл. Эта сумма выросла как из-за увеличения количества поврежденных и разрушенных объектов, так и благодаря расширению перечня объектов образования, ущерб которых оценивается в рамках проекта.

В результате боевых действий разрушены уже по меньшей мере 810 и повреждены 1639 объектов инфраструктуры сферы образования.

Наибольшее количество разрушенных учебных заведений зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Луганской и Киевской областях.

С февраля и по сентябрь российскими оккупантами были повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 616 админзданий, 978 медучреждений, из которых 24 частных учреждения здравоохранения, 1270 школ, 786 детсадов, 775 объектов культуры, 80 религиозных сооружений, 1 2910 торговых точек, 19 аэропортов и гражданских аэродромов, 110 железнодорожных вокзалов и станций, 315 мостов и мостовых переходов государственного, местного или коммунального значения, 10 ТЭЦ, 322 котельные.

Справка Finance.ua:

В Украине запущен реестр поврежденного и разрушенного имущества. Министерство цифровой трансформации Украины запускает реестр поврежденного и разрушенного имущества, который будет содержать данные обо всех объектах недвижимости, поврежденных или разрушенных во время военной агрессии российской федерации.

Должны ли страховщики выплачивать за поврежденное во время войны имущество: ответ НБУ.

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Економічна Правда По материалам:

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