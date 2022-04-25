Ущерб от нападения рф у Зеленского оценили в триллион долларов — Finance.ua

Ущерб от нападения рф у Зеленского оценили в триллион долларов

Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Ущерб от нападения рф у Зеленского оценили в триллион долларов

Ущерб Украины от российской агрессии за два месяца войны составил уже около 1 трлн долларов.

Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

«Когда была первая неделя войны, то наш ущерб (от агрессии России. — Ред.) был где-то на уровне 100 млрд долларов... Это то, что было уничтожено российскими оккупантами в наших активах. Понятно, что эта цифра увеличивалась каждый день буквально, каждый день агрессор уничтожал нашу инфраструктуру, громил дома наших граждан, разрушал все, что только можно было уничтожить своими и авиационными ударами, просто сбросом бомб и всем тем, что они делали. И сейчас я все же ориентировался бы на сумму примерно 650 млрд долларов — это то, что уничтожено в наших активах. Плюс дополнительный ущерб, который мы получили в результате того, что падает наш ВВП, в результате того, что еще происходят негативные финансово-экономические процессы для нашего бизнеса, я считал бы, что сейчас это где-то 1 трлн. И именно на эту цифру нужно ориентироваться, именно такая цифра должна быть той цифрой, которая должна быть компенсирована российской федерацией сразу после нашей победы», — сказал Устенко.

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Он отметил, что в россии есть полное понимание того, что все потери Украине им придется компенсировать, и именно поэтому ближайшее окружение путина пыталось быстро скрыть свое личное состояние, но в современном мире это невозможно.

По его словам, те миллиардные состояния, которые были спрятаны, это лишь «айсберг», и уже работают несколько рабочих групп, занимающихся поиском российских активов.

Устенко отметил, что, по разным оценкам, их сумма составляет более 1,5 трлн долларов.

Он подчеркнул, что процесс получения компенсаций от россии на восстановление Украины будет недолгим.

«Разные заявления, которые сейчас раздаются по поводу того, что это долгий юридический процесс, нужно сделать все законно. Задайте вопрос всем тем, кто об этом говорит: а было законно, а была правильной агрессия российской федерации против Украины? И если вы на этот вопрос отвечаете „Нет!“, то соответственно все, что касается законности использования их активов для нас, тогда ответ есть „Да!“ Мы имеем полное право, и ни один суд не будет принимать решения, я имею в виду мировой суд, не будет принимать решение против нашего иска. Эти средства принадлежат гражданам Украины! Мы имеем полное право их использовать и мы их используем!... Мы можем брать, скажем, условные кредитные ресурсы именно под эти средства от тех стран, где находятся эти ресурсы, а они размещены по всему миру, в первую очередь цивилизованному миру», — подчеркнул Устенко.

Справка Finance.ua:

группа Всемирного банка завершила предварительную оценку физического ущерба зданиям и инфраструктуре Украины, причиненным военной агрессией россии, и оценила его примерно в $60 млрд;

восстанавливать поврежденную или разрушенную инфраструктуру в результате боевых действий необходимо уже сейчас, а не после войны. Восстановление должно проходить совместными усилиями Украины и ЕС. Этом Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул в ходе совместного брифинга с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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