Відновлювати інфраструктуру в Україні треба вже зараз, а не після війни – Зеленський — Finance.ua

Відновлювати інфраструктуру в Україні треба вже зараз, а не після війни – Зеленський

Вчора 11:45 — Казна та Політика

Фото: ДСНС

Відновлювати пошкоджену або зруйновану інфраструктуру внаслідок бойових дій необхідно вже зараз, а не після війни. Відбудова має відбуватися спільними зусиллями України та ЄС.

На цьому Президент України Володимир Зеленський наголосив під час спільного брифінгу з главою Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві.

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«Ми вважаємо, що повинні об’єднати зусилля заради відновлення нашої критичної інфраструктури, інфраструктури наших міст, нашої держави, наших сіл, місцевості. Зокрема, враховуючи велику кількість переміщених осіб в Україні через війну, існує нагальна необхідність розпочати відповідні роботи з відновлення міст уже зараз, навіть не чекати нам із нашими колегами з Європейського Союзу, коли завершиться війна, тому що люди живуть зараз, люди користуються зараз усім цим, усією цією інфраструктурою, якої не вистачає», — сказав глава Української держави.

Водночас Зеленський висловив вдячність за створення трастового фонду солідарності з Україною, ідея якого була підтримана державами — членами Європейського Союзу.

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За його словами, цей фонд має стати однією з основних складових забезпечення нагальної підтримки з точки зору економіки і повоєнного відновлення Української держави.

Президент поінформував, що під час розмови з главою Євроради обговорив перспективи донорської конференції для запуску цього фонду.

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