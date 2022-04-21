Відновлювати інфраструктуру в Україні треба вже зараз, а не після війни – Зеленський — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Відновлювати інфраструктуру в Україні треба вже зараз, а не після війни – Зеленський

Вчора 11:45Казна та Політика
379
Фото: ДСНСФото: ДСНС
Відновлювати пошкоджену або зруйновану інфраструктуру внаслідок бойових дій необхідно вже зараз, а не після війни. Відбудова має відбуватися спільними зусиллями України та ЄС.
На цьому Президент України Володимир Зеленський наголосив під час спільного брифінгу з главою Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві.
Читайте також
«Ми вважаємо, що повинні об’єднати зусилля заради відновлення нашої критичної інфраструктури, інфраструктури наших міст, нашої держави, наших сіл, місцевості. Зокрема, враховуючи велику кількість переміщених осіб в Україні через війну, існує нагальна необхідність розпочати відповідні роботи з відновлення міст уже зараз, навіть не чекати нам із нашими колегами з Європейського Союзу, коли завершиться війна, тому що люди живуть зараз, люди користуються зараз усім цим, усією цією інфраструктурою, якої не вистачає», — сказав глава Української держави.
Водночас Зеленський висловив вдячність за створення трастового фонду солідарності з Україною, ідея якого була підтримана державами — членами Європейського Союзу.
Читайте також
За його словами, цей фонд має стати однією з основних складових забезпечення нагальної підтримки з точки зору економіки і повоєнного відновлення Української держави.
Президент поінформував, що під час розмови з главою Євроради обговорив перспективи донорської конференції для запуску цього фонду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.