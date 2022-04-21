Відновлювати інфраструктуру в Україні треба вже зараз, а не після війни – Зеленський — Finance.ua

«Ми вважаємо, що повинні об’єднати зусилля заради відновлення нашої критичної інфраструктури, інфраструктури наших міст, нашої держави, наших сіл, місцевості. Зокрема, враховуючи велику кількість переміщених осіб в Україні через війну, існує нагальна необхідність розпочати відповідні роботи з відновлення міст уже зараз, навіть не чекати нам із нашими колегами з Європейського Союзу, коли завершиться війна, тому що люди живуть зараз, люди користуються зараз усім цим, усією цією інфраструктурою, якої не вистачає», — сказав глава Української держави.
Водночас Зеленський висловив вдячність за створення трастового фонду солідарності з Україною, ідея якого була підтримана державами — членами Європейського Союзу.