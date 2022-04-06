У ЄС створять трастовий фонд на підтримку України — Finance.ua

У ЄС створять трастовий фонд на підтримку України

Вчора 17:13 — Казна та Політика

У ЄС створять трастовий фонд на підтримку України

Для відновлення України після війни буде спрямовано «масивні інвестиції».

Про це під час свого виступу в Європейському парламенті у середу, 6 квітня, заявив Глава Євроради Шарль Мішель.

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, фінансово, гуманітарно. Ми домовилися створити для України трастовий фонд. У короткій перспективі це допоможе підтримати Україну, а в довгостроковій — надасть масивні інвестиції, щоб відновити економіку та інфраструктуру», — заявив Мішель.

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Президент Європейської ради також запевнив, що підтримка ЄС для України — «як скеля».

«Ми єдині, як ніколи. Єдині у санкціях для росії, єдині в тому, щоб застосувати тиск на Кремль, єдині в підтримці України так, як ми можемо. Нам відомо, що ми разом із США, Канадою, Японією, Австралією, Республікою Корея, Великобританією та багатьма іншими країнами у всьому світі — ми готові нести тяжкість санкцій. І, що найважливіше, єдність, наша єдність Європейського союзу, наша відданість — це наш головний цінний внесок, щоб покласти край війні та зупинити жорстокість та допомогти відновити Україну» , - упевнений Мішель.

Він також розповів, що не може забути питання українського президента Володимира Зеленського, який той поставив кілька тижнів тому — «Ви справді європейці?».

«Ми хочемо відповідати цьому питанню, бути справжніми європейцями», — заявив Шарль Мішель, додавши, що «Путін не може і не виграє цієї війни, тому що цінності Європи, свободи і демократія переможуть».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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