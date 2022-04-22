СБ оцінює збитки інфраструктури України від війни у $60 млрд — Finance.ua

СБ оцінює збитки інфраструктури України від війни у $60 млрд

Вчора 15:45 — Казна та Політика

Група Світового банку завершила попередню оцінку фізичних збитків будівлям та інфраструктурі України, завданих військовою агресією Росії, та оцінила його приблизно в $60 млрд.

Про це повідомив президент банку Давид Малпасс.

«Це „вузька“ вартість і не включає зростання економічних витрат для економіки України. Звичайно, війна все ще триває, тому ці витрати зростають», — сказав він на Міністерському круглому столі на підтримку України в рамках «Весняних зустрічей 2022 року» Світового банку та МВФ.

Малпасс додав, що уряд та державні підприємства України стикаються з великим невоєнним бюджетним дефіцитом та борговим навантаженням.

За його словами, Група Світового банку мобілізувала понад $3 млрд для України, аби підтримати продовження основних державних послуг. Президент СБ подякував за надані грантові внески через створений банком багатосторонній трастовий фонд (MDTF) США, Велику Британію, Норвегію, Данію, Австрію, Латвію, Литву, Ісландію, а також за надані гарантії Великої Британії, Нідерландів та Швеції, а Японію — за паралельне фінансування.

«Пріоритетом має бути задоволення поточних потреб України у фінансуванні таким чином, щоб звести до мінімуму її майбутній борговий тягар. Грантові внески будуть дуже важливими», — наголосив Малпасс.

«Доки війна триває, ми працюватимемо над зміцненням довіри до фінансових, монетарних та фіскальних інститутів України, сприяючи стабільності валюти в міру просування вперед», — додав президент СБ.

Крім MDTF він відзначив додаткові підходи, зокрема керований рахунок МВФ, трастовий фонд солідарності Європейського союзу, пакет стійкості ЄБРР, та закликав усіх партнерів продовжувати координувати підтримку потреб бюджету України.

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На думку Малпасса, протягом шести-восьми місяців після встановлення миру необхідно терміново зайнятися відновленням основних інфраструктурних з’єднань, таких як транспорт, електроенергія, опалення та цифрові технології, а потім у середньостроковій перспективі — зміцненням макрофіскального потенціалу; відновленням міст та будинків та зміцненням сільськогосподарського та ділового секторів.

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