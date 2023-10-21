Уменьшить зависимость Украины от внешнего финансирования удастся через 5−10 лет после завершения войны, — Марченко Сегодня 13:33 — Казна и Политика

Уменьшить зависимость Украины от внешнего финансирования удастся через 5−10 лет после завершения войны, — Марченко

Украина нуждается во внешней финансовой поддержке и после завершения войны с рф.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Укринформу

По словам министра, есть два реальных способа уменьшить зависимость Украины от финансовой поддержки Запада: увеличение ВВП и победа в войне. Однако увеличение объема внутреннего рынка и, соответственно, рост базы, с которой собираются налоги — это вопрос долгосрочной перспективы, «он не решается мгновенно».

Вместе с тем победа в войне позволит снизить расходы на военный бюджет.

«Но у нас сразу появятся другие потребности — у нас будет колоссальное количество военных ветеранов и много важных нерешенных проблем», — отметил Марченко.

«Поэтому радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки будет невозможно в течение года (после окончания боевых действий. — Ред.). Это вопрос пятилетней или даже десятилетней программы, чтобы минимизировать такую ​​зависимость», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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