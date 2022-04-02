Укрзализныця будет возить посылки Укрпочты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Укрзализныця будет возить посылки Укрпочты

Вчера 19:17Казна и Политика
164
Укрзализныця будет возить посылки УкрпочтыУкрзализныця будет возить посылки Укрпочты
Укрзализныця и Укрпочта договорились о перевозке посылок в поездах. Первая партия посылок из Львова в Киев уже отправлена.
Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.
По его словам, частные логистические компании не едут куда опасно и невыгодно, поэтому именно на Укрзализныцю и Укрпочту ложится эта ответственность.
Он добавил, что ранее такие перевозки уже производились, последний вагон отправился 21 год назад, но по непонятным причинам такая связка госкомпаний перестала работать.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.