Укрпочта выпустит благотворительную марку «Пес Патрон» — Finance.ua
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Укрпочта выпустит благотворительную марку «Пес Патрон»

Личные финансы
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Фото: https://t.me/igorsmelyansky
Фото: https://t.me/igorsmelyansky
Акционерное общество «Укрпочта» со вторника, 30 августа, начнет выпускать марку «Пес Патрон».
Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил в Телеграме.
«Завтра, по многочисленным просьбам, мы выпускаем марку „Пес Патрон“. Но кроме того, что это крутая марка, рассказывающая о том, как саперы, вместе с Патроном, помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов — это первая официальная благотворительная марка страны», — написал Смелянский.
Компания планирует собрать более 1 миллиона евро на машину для разминирования.
«Более 150 000 — такое количество найденных взрывоопасных предметов в Украине по данным ГСЧС, поэтому Патрон нуждается в помощи и со стороны технических средств, и со стороны четырехлапых помощников. Именно поэтому остальные донаты пойдут в поддержку приютов животных по всей стране», — добавил генеральный директор Укрпочты.
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта
Лист включает 8 марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеющейся бумаге. Тираж — 1 млн экземпляров.

Справка Finance.ua:

  • с момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon компания Укрпочта продала там марок и мерчандайза на 5,3 млн грн;
  • к 31-й годовщине Независимости Украины «Укрпочта» выпустила новые марки с конвертом. Они имеют тематику «Свободные, Несокрушимые, Непобедимые»;
  • Укрпочта также планирует выпускать марки в NFT-формате, первой станет марка «русский военный корабель, иди...» — компания ищет партнера для ее выпуска.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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