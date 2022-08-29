Укрпочта выпустит благотворительную марку «Пес Патрон» — Finance.ua

Укрпочта выпустит благотворительную марку «Пес Патрон» Сегодня 12:15 — Личные финансы

Фото: https://t.me/igorsmelyansky

Акционерное общество «Укрпочта» со вторника, 30 августа, начнет выпускать марку «Пес Патрон».

Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил в Телеграме.

«Завтра, по многочисленным просьбам, мы выпускаем марку „Пес Патрон“. Но кроме того, что это крутая марка, рассказывающая о том, как саперы, вместе с Патроном, помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов — это первая официальная благотворительная марка страны», — написал Смелянский.

Компания планирует собрать более 1 миллиона евро на машину для разминирования.

«Более 150 000 — такое количество найденных взрывоопасных предметов в Украине по данным ГСЧС, поэтому Патрон нуждается в помощи и со стороны технических средств, и со стороны четырехлапых помощников. Именно поэтому остальные донаты пойдут в поддержку приютов животных по всей стране», — добавил генеральный директор Укрпочты.

Фото: Укрпочта

Лист включает 8 марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеющейся бумаге. Тираж — 1 млн экземпляров.

Справка Finance.ua:

с момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon компания Укрпочта продала там марок и мерчандайза на 5,3 млн грн;

к 31-й годовщине Независимости Украины «Укрпочта» выпустила новые марки с конвертом. Они имеют тематику «Свободные, Несокрушимые, Непобедимые»;

Укрпочта также планирует выпускать марки в NFT-формате, первой станет марка «русский военный корабель, иди...» — компания ищет партнера для ее выпуска.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.