«Укрпочта» возобновляет прием посылок в Сумах — Finance.ua

«Укрпочта» возобновляет прием посылок в Сумах

Сегодня 12:41 — Фондовый рынок

В Сумах «Укрпочта» начнет принимать посылки для отправки уже с завтрашнего дня, 4 марта. Сегодня же компания уже начнет выдавать посылки, которые не смогли получить клиенты из-за начала войны.

Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.

«Сегодня „Укрпочта“ начинает доставлять и выдавать посылки, которые не доехали до наших клиентов с 24 февраля во всех отделениях города. Штраф за задержку обязательно скачаем с России. А с 4 апреля мы начинаем принимать посылки в трех отделениях для отправки по Украине и за границу», — заявил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Для отправки посылок в Сумы будут работать отделения по адресу:

40003 Привокзальная 5,

40030 ул. Набережная р. Стрелка,

40035 ул. Ивана Сирко 7/2.

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