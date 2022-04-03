«Укрпочта» возобновляет прием посылок в Сумах — Finance.ua
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«Укрпочта» возобновляет прием посылок в Сумах

Сегодня 12:41Фондовый рынок
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В Сумах «Укрпочта» начнет принимать посылки для отправки уже с завтрашнего дня, 4 марта. Сегодня же компания уже начнет выдавать посылки, которые не смогли получить клиенты из-за начала войны.
Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета.
«Сегодня „Укрпочта“ начинает доставлять и выдавать посылки, которые не доехали до наших клиентов с 24 февраля во всех отделениях города. Штраф за задержку обязательно скачаем с России. А с 4 апреля мы начинаем принимать посылки в трех отделениях для отправки по Украине и за границу», — заявил гендиректор компании Игорь Смилянский.
Для отправки посылок в Сумы будут работать отделения по адресу:
  • 40003 Привокзальная 5,
  • 40030 ул. Набережная р. Стрелка,
  • 40035 ул. Ивана Сирко 7/2.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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