Укрпочта снизила стоимость доставки посылок за рубеж — Finance.ua

Укрпочта снизила стоимость доставки посылок за рубеж
В АО «Укрпочта» рассказали о главных новациях, которые были введены летом. Среди них — снижение тарифа на доставку небольших посылок за рубеж.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Бесплатная упаковка
«Чтобы у клиентов была возможность как можно удобнее отправлять малые (<10×10 см) посылки и избегать неожиданных расходов в отделении, было решено упаковывать отправку до 500 г бесплатно. Поэтому появился полиэтиленовый „дерзкий пакет“», — сказано в сообщении.
Его размер — 22×30 см.
Возможность отправлять любые запросы онлайн
С лета есть возможность оставлять заявки на переадресацию отправлений или их поиск на сайте и отправлять любые запросы на электронный адрес ukrposhta@ukrposhta.ua.
Список возможных обращений и куда их подавать — по ссылке.
Стандартизация графиков работы отделений
Теперь отделения Укрпочты работают как можно дольше и открыты в выходные дни.
Ознакомиться с обновленными графиками можно на сайте, в мобильном приложении, через чат-бота или в контакт-центре по номеру 0 800 300 545.
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Возможность отправлять по всему миру от 250 грн
Благодаря сотрудничеству Укрпочты с национальными почтовыми операторами других стран украинцам доступно ≈660 тыс. отделений по всему миру.
Запущена новая услуга — «Мелкий пакет Prime», актуальная для 70 стран. Ее уже оценили как предприниматели, которые отправляют заказы до 2 кг, так и те, кому важно дешевле и быстрее отправлять подарки близким.
Тарифы на новую услугу и преимущества доставки за рубеж Укрпочтой — по ссылке.
Онлайн-заказ стандартных марок для корпоративных клиентов
У корпоративных клиентов есть возможность заказывать стандартные марки онлайн в любое время и не тратить время на посещение отделения.
Минимальная сумма заказа знаков почтовой оплаты (ЗПО) равна цене листа стандартных почтовых марок, которая равна таарифу на пересылку простого письма массой до 50 г. — 1188,00 грн. При этом минимальный заказ марок любого номинала должен быть не менее этой суммы и кратным 1-му листу (согласно количеству размещенных марок в листе). Что касается маркированных конвертов, то их минимальный заказ должен быть не менее 100 штук.
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После заказа марок клиент получает счет на электронную почту, которую можно оплатить безналичным расчетом. После подтверждения оплаты ЗПО будет доставлен к клиенту посылкой.
Доставка ВПЛ будет производиться за счет Укрпочты регистрируемой почтовой отправкой в отделение почтовой связи, которое обслуживает заказчика, если сумма ЗПО не превышает 50 тыс. грн, или курьером в адрес заказчика, если сумма ВПЛ — от 50 тыс. грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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