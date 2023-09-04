Укрпочта снизила стоимость доставки посылок за рубеж — Finance.ua

Укрпочта снизила стоимость доставки посылок за рубеж Сегодня 12:02 — Личные финансы

Укрпочта снизила стоимость доставки посылок за рубеж

В АО «Укрпочта» рассказали о главных новациях, которые были введены летом. Среди них — снижение тарифа на доставку небольших посылок за рубеж.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Бесплатная упаковка

«Чтобы у клиентов была возможность как можно удобнее отправлять малые (<10×10 см) посылки и избегать неожиданных расходов в отделении, было решено упаковывать отправку до 500 г бесплатно. Поэтому появился полиэтиленовый „дерзкий пакет“», — сказано в сообщении.

Его размер — 22×30 см.

Возможность отправлять любые запросы онлайн

С лета есть возможность оставлять заявки на переадресацию отправлений или их поиск на сайте и отправлять любые запросы на электронный адрес ukrposhta@ukrposhta.ua

Список возможных обращений и куда их подавать — по ссылке

Стандартизация графиков работы отделений

Теперь отделения Укрпочты работают как можно дольше и открыты в выходные дни.

Ознакомиться с обновленными графиками можно на сайте , в мобильном приложении, через чат-бота или в контакт-центре по номеру 0 800 300 545.

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Возможность отправлять по всему миру от 250 грн

Благодаря сотрудничеству Укрпочты с национальными почтовыми операторами других стран украинцам доступно ≈660 тыс. отделений по всему миру.

Запущена новая услуга — «Мелкий пакет Prime», актуальная для 70 стран . Ее уже оценили как предприниматели, которые отправляют заказы до 2 кг, так и те, кому важно дешевле и быстрее отправлять подарки близким.

Тарифы на новую услугу и преимущества доставки за рубеж Укрпочтой — по ссылке

Онлайн-заказ стандартных марок для корпоративных клиентов

У корпоративных клиентов есть возможность заказывать стандартные марки онлайн в любое время и не тратить время на посещение отделения.

Минимальная сумма заказа знаков почтовой оплаты (ЗПО) равна цене листа стандартных почтовых марок, которая равна таарифу на пересылку простого письма массой до 50 г. — 1188,00 грн. При этом минимальный заказ марок любого номинала должен быть не менее этой суммы и кратным 1-му листу (согласно количеству размещенных марок в листе). Что касается маркированных конвертов, то их минимальный заказ должен быть не менее 100 штук.

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После заказа марок клиент получает счет на электронную почту, которую можно оплатить безналичным расчетом. После подтверждения оплаты ЗПО будет доставлен к клиенту посылкой.

Доставка ВПЛ будет производиться за счет Укрпочты регистрируемой почтовой отправкой в ​​отделение почтовой связи, которое обслуживает заказчика, если сумма ЗПО не превышает 50 тыс. грн, или курьером в адрес заказчика, если сумма ВПЛ — от 50 тыс. грн.

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