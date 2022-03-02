«Укрпочта» начала восстанавливать международную доставку — Finance.ua

«Укрпочта» начала восстанавливать международную доставку

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«Укрпочта» начала восстанавливать международную доставку

С 1 марта 2022 года Укрпочта начала возобновлять доставку экспорта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«На данный момент экспортные отправления из 8 регионов (Львовская, Хмельницкая, Волынская, Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Ровенская, Закарпатская области) оформляются стабильно на ММПО Львов, с последующей доставкой через Польшу по миру», — говорится в сообщении.

Практически все остальные регионы работают на прием почты в отделениях. Укрпочта работает над восстановлением прямых магистралей между областями и последующей доставкой во Львов экспортных отправлений, например, такими маршрутами станут Одесса-Львов и Днепр-Львов.

«Наш партнер Pochta Polska выделил Укрпочте возможность обмениваться с другими почтами импортом-экспортом на своей территории и осуществлять передачу экспорта для авиадоставки по пяти международным авиалиниям: Lufthansa, Lot, AirBaltic, KLM, Turkish Airlines. Такой способ доставки Укрпочта уже использовала в 2020 году в начале карантина — тогда, несмотря на ограничения, удалось сохранить международную доставку», — добавили в компании.

Первая машина в Польшу прибыла 1 марта в 05:00 утра, доставленный ею украинский экспорт готовится для погрузки на самолеты. В первую очередь в Польшу доставят экспортные отправления, которые к моменту начала российского наступления находились в процессе оформления на сортировочном центре в ММПО Киев (около 20 тонн).

Кроме Польши транзитом для Укрпочты на прием импорта со всего мира выступают Словакия, Латвия и Молдова. Почты этих стран принимают для Укрпочты отправления со всего мира, которые доставляют в украинскую границу, где уже Укрпочта перегружает импорт в собственные грузовики для доставки отправлений по Украине.

Пока небо Украины полностью закрыто для гражданской авиации, поэтому пока Укрпочта не сможет вместе с Windrose осуществлять отправку прямых грузовых самолетов в аэропорт Нью-Йорка.

«Как только будут сняты ограничения, мы сразу возобновим программу полетов. Сейчас Укрпочта работает над восстановлением чартерных рейсов, которые на обратном пути могли бы доставлять гуманитарную помощь», — сообщили в Укрпочте.

Сейчас многие национальные почты Членов Всемирного почтового Союза выразили поддержку украинскому народу и сейчас происходит согласование специальных предложений для перевозки посылок с гуманитарной помощью для украинцев. Информация об этих предложениях будет позже.

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