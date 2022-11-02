«Укрэнерго» просит увеличить лимит импорта электроэнергии из ЕС в 2-3 раза — Finance.ua

«Укрэнерго» просит увеличить лимит импорта электроэнергии из ЕС в 2-3 раза Сегодня 16:14 — Энергетика

«Укрэнерго» просит увеличить лимит импорта электроэнергии из ЕС в 2-3 раза

Украина в условиях российских обстрелов энергетической инфраструктуры хотела бы иметь потенциальную возможность импорта из ЕС значительного объема электроэнергии — 1000-1500 МВт.

Об этом сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на встрече с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Сейчас 500 МВт — это максимальный лимит импорта электроэнергии из Европы в Украину. Мы хотели бы, чтобы этот объем был значительно больше — около 1000-1500 МВт», — сказал он, комментируя итоги встречи в ходе Национального телемарафона.

По его словам, при таком повышении лимита Украина потенциально могла бы при необходимости импортировать электроэнергию из европейских стран.

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Кудрицкий также сообщил, что Украина нуждается в помощи для замены поврежденного российским обстрелом оборудования подстанций, поэтому он попросил о координации такой помощи со стороны Евросоюза.

Глава «Укрэнерго» отметил, что еврокомиссар Симсон была одной из ключевых фигур, которая помогла в марте этого года объединить украинскую энергосистему с европейской.

Как сообщалось, коммерческий экспорт украинской электроэнергии, стартовавший в конце июня со 100 МВт в Румынию, был остановлен с 11 октября для стабилизации собственной энергосистемы из-за массированных ударов российских войск по энергосистеме Украины 10 октября. В настоящее время мощность пересечения выросла до 300 МВт — по 150 МВт в Румынию и Словакию. Также около 220 МВт экспортировалось в Польшу и Молдову на разном уровне мощности.

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Кудрицкий 24 октября сообщил, что европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила мощность коммерческих обменов между Украиной и Европой до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта ресурса (по данным НЭК было по 300 МВт в обоих направлениях). Тогда он отметил, что Украина еще не начала импорт электроэнергии, но техническая возможность для этого есть, как и возможность запроса аварийной помощи из ЕС.

Во второй половине октября украинские трейдеры ООО «Д. Трейдинг», ООО «ЭРУ» и гострейдер АО «Энергетическая компания Украины» («ЭКУ») начали тестировать возможности импорта электроэнергии, бронируя небольшую мощность пересечения — по несколько МВт, в отдельных случаях — 35 −50 МВт.

Сражайтесь — поборемся! Слава Украине!

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