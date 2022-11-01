Тарифы на электроэнергию: в Кабмине приняли решение — Finance.ua
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Тарифы на электроэнергию: в Кабмине приняли решение

Энергетика
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Тарифы на электроэнергию: в Кабмине приняли решение
Правительство продлило действие спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года — таким образом, тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
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Кабинет Министров одобрил постановление, предусматривающее продление специальных обязательств на участников рынка электроэнергии.
Что это значит
Это означает, что льготные цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение отопительного сезона до 31 марта 2023 года.
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«Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан. Благодарен каждому за своевременную оплату электроэнергии, это очень важно для стабильной работы наших энергокомпаний и оперативного проведения ремонтов объектов и оборудования, поврежденных из-за вражеских атак», — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.
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Справка Finance.ua:

  • Нынешний тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 составляет 1,44 грн за кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц. Таких потребителей к концу сентября было 80% от общего количества.
  • Для всех потребляющих более 250 кВт-ч в месяц цена осталась неизменной на уровне 1,68 грн. Тариф в 1,68 грн/кВт-ч также действует для общежитий и коллективных потребителей.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Finance.ua
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