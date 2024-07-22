«Укрэнерго» определило время самых больших отключений света на сегодня — Finance.ua

«Укрэнерго» определило время самых больших отключений света на сегодня Сегодня 12:45 — Энергетика

«Укрэнерго» определило время самых больших отключений света на сегодня

Меры по ограничению потребления электроэнергии для населения Украины и бизнеса сегодня будут действовать на протяжении всех суток. Максимальными отключения будут вечером.

Об этом сообщает « Укрэнерго ».

«Сегодня, 22 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 действуют две очереди отключений, с 18:00 до 23:00 — три очереди», — говорится в сообщении.

Три очереди означают, что света в эти часы не будет у половины населения Украины.

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