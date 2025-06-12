«Укрэнерго» оценило потребности энергосистемы на 10 лет вперед — Finance.ua

«Укрэнерго» оценило потребности энергосистемы на 10 лет вперед Сегодня 09:15 — Энергетика

«Укрэнерго» оценило потребности энергосистемы на 10 лет вперед

В течение следующих 10 лет Украине понадобится около 2,2 ГВт маневровой генерации и 1,5 ГВт систем хранения энергии.

Об этом заявил и.о. главы правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт во время мероприятия Energy Day 2025.

«С точки зрения маневровой генерации, нам на следующие 10 лет понадобится достройка и ввод в эксплуатацию почти 2,2 ГВт мощности для обеспечения сбалансирования энергосистемы. А также — почти 1,5 ГВт мощностей установок по хранению энергии», — сказал Брехт.

По его словам, с помощью спецаукционов по долгосрочному приобретению вспомогательных услуг была полностью покрыта потребность энергосистемы в резервах поддержки частоты и обеспечена более чем на 70% потребность в резервах восстановления частоты.

«Мы ожидаем уже через 2 месяца первые сертификации, первые объекты генерации, которые будут введены в эксплуатацию и будут помогать устойчиво пройти следующую зиму», — добавил Брехт.

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Он отметил, что в настоящее время развитие в Украине отдельных видов возобновляемой энергетики неравномерно и не сбалансированно. Поэтому Укрэнерго в ближайшее время планирует проводить консультации с бизнесом по развитию таких направлений, как ветровые, биогазовые и малые гидроэлектростанции.

Брехт также отметил, что энергосистема полностью обеспечивает покрытие потребления внутри страны, а импорт и экспорт электроэнергии обусловлен коммерческими факторами.

Укрінформ По материалам:

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