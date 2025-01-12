Украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году — Finance.ua

Украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году
В мировом рейтинге самых влиятельных паспортов в 2025 году лидирует Сингапур, владельцы паспорта которого могут путешествовать без виз в 195 из 227 стран мира.
Об этом говорится на сайте Henley&Partners в разделе Henley Passport Index.
Второе место у Японии, страна имеет безвиз со 193 странами.
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На третьей позиции сразу несколько стран Европы — Франция, Германия, Италия, Испания, Финляндия и Южная Корея, граждане этих стран могут путешествовать без виз в 192 страны.
На каком месте украинский паспорт
Паспорт Украины за год поднялся с 32-й на 30-ю строчку мирового рейтинга, по данным индекса паспортов Henley Passport Index.
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Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 148 стран.
Топ-10 самых влиятельных паспортов 2025:
- Сингапур (195 направлений);
- Япония (193);
- Франция, Германия, Италия, Испания, Финляндия, Южная Корея (192);
- Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Швеция, Норвегия (191);
- Бельгия, Новая Зеландия, Португалия, Швейцария, Великобритания (190);
- Греция, Австралия (189);
- Канада, Польша, Мальта (188);
- Венгрия, Чехия (187);
- Эстония, США (186);
- Литва, Латвия, Словения, Объединенные Арабские Эмираты (185).
Стоимость оформления отдельных биометрических документов изменилась с 1 января 2025 года.
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