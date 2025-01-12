Украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году — Finance.ua
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Украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году

Мир
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Украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году
Украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году
В мировом рейтинге самых влиятельных паспортов в 2025 году лидирует Сингапур, владельцы паспорта которого могут путешествовать без виз в 195 из 227 стран мира.
Об этом говорится на сайте Henley&Partners в разделе Henley Passport Index.
Второе место у Японии, страна имеет безвиз со 193 странами.
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На третьей позиции сразу несколько стран Европы — Франция, Германия, Италия, Испания, Финляндия и Южная Корея, граждане этих стран могут путешествовать без виз в 192 страны.

На каком месте украинский паспорт

Паспорт Украины за год поднялся с 32-й на 30-ю строчку мирового рейтинга, по данным индекса паспортов Henley Passport Index.

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Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 148 стран.
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Топ-10 самых влиятельных паспортов 2025:

  • Сингапур (195 направлений);
  • Япония (193);
  • Франция, Германия, Италия, Испания, Финляндия, Южная Корея (192);
  • Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Швеция, Норвегия (191);
  • Бельгия, Новая Зеландия, Португалия, Швейцария, Великобритания (190);
  • Греция, Австралия (189);
  • Канада, Польша, Мальта (188);
  • Венгрия, Чехия (187);
  • Эстония, США (186);
  • Литва, Латвия, Словения, Объединенные Арабские Эмираты (185).
Стоимость оформления отдельных биометрических документов изменилась с 1 января 2025 года.
По материалам:
Слово і Діло
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