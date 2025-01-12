Украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году — Finance.ua

Украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году Сегодня 13:04 — Мир

Украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году

В мировом рейтинге самых влиятельных паспортов в 2025 году лидирует Сингапур, владельцы паспорта которого могут путешествовать без виз в 195 из 227 стран мира.

Об этом говорится на сайте Henley&Partners в разделе Henley Passport Index

Второе место у Японии, страна имеет безвиз со 193 странами.

На третьей позиции сразу несколько стран Европы — Франция, Германия, Италия, Испания, Финляндия и Южная Корея, граждане этих стран могут путешествовать без виз в 192 страны.

На каком месте украинский паспорт

Паспорт Украины за год поднялся с 32-й на 30-ю строчку мирового рейтинга, по данным индекса паспортов Henley Passport Index.

Владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с получением визы по прибытии в 148 стран.

Топ-10 самых влиятельных паспортов 2025:

Сингапур (195 направлений);

Япония (193);

Франция, Германия, Италия, Испания, Финляндия, Южная Корея (192);

Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Швеция, Норвегия (191);

Бельгия, Новая Зеландия, Португалия, Швейцария, Великобритания (190);

Греция, Австралия (189);

Канада, Польша, Мальта (188);

Венгрия, Чехия (187);

Эстония, США (186);

Литва, Латвия, Словения, Объединенные Арабские Эмираты (185).

Стоимость оформления отдельных биометрических документов изменилась с 1 января 2025 года.

Слово і Діло По материалам:

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