Украинский бизнес готовится к зиме: главные риски

Украинский бизнес оценивает свою готовность к осенне-зимнему периоду 2026/27 годов преимущественно как умеренную. Самым большим риском для непрерывности работы компании считают надежность электроснабжения.
Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Deloitte Ukraine и Американской торговой палаты в Украине «Готовность к зиме: индекс устойчивости бизнеса Украины 2026».
Готовность бизнеса к зиме
Большинство компаний умеренно уверены в готовности к зимнему периоду. 11% опрошенных компаний согласны, что готовы к потенциальным вызовам осенне-зимнего периода 2026/27, еще 75% скорее соглашаются. В то же время 9% не согласны с этим утверждением, а 5% затруднились с ответом.
Основными факторами риска обеспечения непрерывности деятельности остаются электроснабжение (62%), безопасность физических активов (45%) и логистика и транспортировка (42%) — факторы, на которые компании имеют ограниченное влияние. Другие факторы риска: обеспеченность персоналом (29%), отопление (28%), водоснабжение (24%), связь/телекоммуникации (22%).
Подготовка бизнеса к зиме продолжается: 60% запланированных приоритетных мер еще реализуются, в то время как 21% уже реализовано.
Среди приоритетных мер по обеспечению устойчивой работы компаний к началу зимнего периода 2026/27 респонденты чаще всего называли усиление резервного энергообеспечения (74%) и подготовку планов поддержки работников (47%).
Среди других важных мер — подготовка альтернативных локаций/возможностей для релокации бизнеса (28%), обеспечение альтернативного отопления и поддержания температурного режима (27%), а также подготовка альтернативных логистических маршрутов и транспортных решений (27%).
Финансовая устойчивость и поддержка работников
Большинство компаний имеют ресурсы для обеспечения финансовой устойчивости в течение не менее полугода: 62% могут поддерживать критические операции без привлечения внешнего финансирования, а 53% - обеспечивать выплату заработной платы на соответствующий период.
В то же время 34% компаний не закладывали резерв на непредвиденные расходы, связанные с потенциальными зимними перебоями. Среди компаний, которые закладывали резерв, наиболее распространенным показателем 3−5% от общих затрат.
Усиление поддержки работников сфокусировано на аспектах безопасности и предоставлении дополнительной гибкости для обеспечения непрерывности деятельности (каждое из этих направлений отметили 67% компаний). Только 9% компаний считают текущий уровень поддержки достаточным.
Риски по поставкам побуждают компании формировать альтернативные логистические маршруты — 60% компаний, для которых цепи поставки являются критическими для ведения деятельности, уже осуществили/планируют осуществить эти мероприятия в ближайшие 3 месяца.
Взаимодействие бизнеса с общинами остается ограниченным: большинство компаний (70%) не ознакомлены с планами устойчивости, а к их разработке и реализации приобщились только 10% респондентов.
Индекс устойчивости бизнеса
Общий уровень устойчивости бизнеса составляет 58%, что соответствует среднему уровню.
Высокие показатели зафиксированы по направлениям киберустойчивости и операционной стойкости, тогда как финансовая устойчивость остается наиболее уязвимым компонентом. Индекс устойчивости бизнеса рассчитан как среднее арифметическое четырех ключевых составляющих: финансовой устойчивости, операционной стойкости, устойчивости управления человеческим капиталом и киберустойчивости.
Финансовая устойчивость является основной зоной уязвимости бизнеса и составляет 43%. Умеренная диверсификация финансирования и ограниченные возможности сокращения расходов (у 62% компаний возможности быстро сократить расходы ограничены или большинство расходов фиксированы) снижают способность компаний оперативно реагировать на финансовые вызовы.
Операционная устойчивость (66%) опирается на накопленный опыт, но требует большей формализации. Почти каждая вторая компания имеет формализованный план непрерывности деятельности (48%), и большинство из них проверило его за последний год.
Большинство компаний формально определило ответственные и механизмы принятия решений в кризисных ситуациях, однако около 30% до сих пор не имеют формализованных описаний процессов и распределения ответственности.
Предыдущий опыт побудил компании, прежде всего, усилить энергетическую автономность через резервные источники питания, накопители энергии и запасы топлива.
Устойчивость управления человеческим капиталом
Поддержание производительности и психологической устойчивости работников является важным аспектом устойчивости управления человеческим капиталом (55%), хотя большинство компаний все еще применяет в основном фрагментированные практики.
Дополнительными зонами развития являются вопросы формализации кризисных коммуникаций и практик замещения работников в критических процессах. Большинство компаний способны хотя бы временно заменить недоступных работников для поддержки критических процессов. В то же время, каждый четвертый респондент (-ка) видит в этом существенные вызовы для своего бизнеса.
Киберустойчивость
Киберустойчивость является наиболее развитым направлением и составляет 70%. У 40% компаний киберустойчивость интегрирована в корпоративную систему управления рисками, 31% имеют формализованные процессы управления киберрисками. В большинстве компаний соответствие стандартам кибербезопасности контролируется системно, хотя регулярный независимый аудит проходят около четверти бизнесов.