Украинские производители смогут регистрировать географические обозначения — Finance.ua

Украинские производители смогут регистрировать географические обозначения Сегодня 12:23 — Фондовый рынок

Украинские производители, чья продукция обладает особым качеством благодаря своему географическому происхождению, смогут зарегистрировать географические обозначения по четко регламентированной процедуре.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подчеркивается, что новый приказ министерства, зарегистрированный 24 июля 2024 года, устанавливает четкие требования к регистрации географических обозначений для сельскохозяйственных товаров, пищевых продуктов и спиртных напитков. В новых правилах подробно описано, кто имеет право на регистрацию, какие документы необходимо предоставить и как оформить спецификацию товара.

Новые правила адаптированы к регламентам Европейского Союза, что означает, что украинские географические обозначения теперь могут быть официально признаны и защищены на территории ЕС.

uaprom По материалам:

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