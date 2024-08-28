Украинские производители смогут регистрировать географические обозначения — Finance.ua
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Украинские производители смогут регистрировать географические обозначения

Фондовый рынок
24
Украинские производители, чья продукция обладает особым качеством благодаря своему географическому происхождению, смогут зарегистрировать географические обозначения по четко регламентированной процедуре.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Подчеркивается, что новый приказ министерства, зарегистрированный 24 июля 2024 года, устанавливает четкие требования к регистрации географических обозначений для сельскохозяйственных товаров, пищевых продуктов и спиртных напитков. В новых правилах подробно описано, кто имеет право на регистрацию, какие документы необходимо предоставить и как оформить спецификацию товара.
Новые правила адаптированы к регламентам Европейского Союза, что означает, что украинские географические обозначения теперь могут быть официально признаны и защищены на территории ЕС.
По материалам:
uaprom
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