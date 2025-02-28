Украинские минералы против ограничений Китая: что задумал Трамп Сегодня 17:32

Украинские минералы против ограничений Китая: что задумал Трамп

США планируют заключить соглашение с Украиной о добыче редкоземельных металлов для уменьшения зависимости от Китая. У Украины есть значительные запасы лития, графита и неодима, составляющие до 20% мировых ресурсов.

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Если президент США Дональд Трамп заключит соглашение с Украиной о добыче полезных ископаемых или укрепит отношения с россией, это может увеличить поставки важных ресурсов для американских производителей, отмечают эксперты.

Такой шаг ослабит влияние экспортных ограничений Китая, хотя не сможет полностью их компенсировать. Пекин имеет почти монопольный контроль над редкоземельными металлами, необходимыми для производства высокотехнологичной продукции, и использует это как рычаг в продолжительной торговой войне с США.

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«Трамп может нуждаться в Украине», — отметила Алисия Гарсия-Эреро, главный экономист Азиатско-Тихоокеанского региона французского инвестиционного банка Natixis в Гонконге.

Издание отмечает, что в текущем месяце представители США и россии договорились о начале переговоров об окончании войны в Украине, а также активно работают над организацией встречи Трампа с президентом путиным. Эти шаги могут привести к существенным изменениям во внешней политике Соединенных Штатов.

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«Запасы Украины составляют около 500 000 тонн лития — вещества, необходимого для производства батарей, а ее графитовые запасы составляют 20% мировых ресурсов. Страна также имеет значительные запасы неодима, используемого для ветряных турбин, и ряда металлов, которые используются в телевизорах, освещении и лазерах», — пишет издание.

Кроме того, страна имеет большие залежи неодима, используемого для производства ветровых турбин, а также другие металлы, применяемые в телевизорах, освещении и лазерах.

УНН По материалам:

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