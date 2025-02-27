Трамп подтвердил введение пошлин против Канады, Мексики и Китая — Finance.ua
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Трамп подтвердил введение пошлин против Канады, Мексики и Китая

Мир
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Трамп подтвердил введение пошлин против Канады, Мексики и Китая
Трамп подтвердил введение пошлин против Канады, Мексики и Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что анонсированные им пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25% вступят в силу 4 марта. Он также заверил, что введет дополнительный 10% налог на китайский импорт в тот же день.
Об этом он написал в Truth Social 27 февраля, пишет CNN.
По его словам, наркотики все еще поступают в США из Мексики и Канады в очень больших и неприемлемых количествах.
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«Мы не можем позволить этой беде продолжать наносить ущерб США, и поэтому, пока она не прекратится или не будет серьезно ограничена, предложенные тарифы, которые должны вступить в силу четвертого марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано.
С Китая также будет взиматься дополнительная пошлина в размере 10% в этот день", — заявил Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны.
По материалам:
Економічна Правда
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