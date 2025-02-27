Трамп решил упразднить нефтяное соглашение США с Венесуэлой — Finance.ua

Трамп решил упразднить нефтяное соглашение США с Венесуэлой Сегодня 11:32 — Мир

Трамп решил упразднить нефтяное соглашение США с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп решил упразднить нефтяное соглашение между США и Венесуэлой, подписанное во времена его предшественника Джо Байдена.

Об этом он написал в соцсети X.

We are hereby reversing the concessions that Crooked Joe Biden gave to Nicolás Maduro, of Venezuela, on the oil transaction agreement, dated November 26, 2022, and also having to do with Electoral conditions within Venezuela, which have not been met by the Maduro regime.… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 26, 2025

«Мы отменяем уступки, на которые Джо Байден пошел в отношении Венесуэлы Николаса Мадуро. Речь идет о соглашении о транзакциях с нефтью от 26 ноября 2022 года», — написал Трамп.

Он уточнил, что венесуэльская сторона не выполнила свою часть соглашения, речь идет о создании благоприятных условий для проведения демократических выборов.

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Кроме того, по его словам, Каракас пока недостаточно быстро принимает венесуэльских нелегальных эмигрантов, депортированных из США.

«Поэтому я распорядился, чтобы неэффективное и невыполненное байденовское „соглашение об уступках“ прекратило действовать с 1 марта», — отметил Трамп.

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