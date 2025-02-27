Трамп решил упразднить нефтяное соглашение США с Венесуэлой — Finance.ua
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Трамп решил упразднить нефтяное соглашение США с Венесуэлой

Мир
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Трамп решил упразднить нефтяное соглашение США с Венесуэлой
Трамп решил упразднить нефтяное соглашение США с Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп решил упразднить нефтяное соглашение между США и Венесуэлой, подписанное во времена его предшественника Джо Байдена.
Об этом он написал в соцсети X.
«Мы отменяем уступки, на которые Джо Байден пошел в отношении Венесуэлы Николаса Мадуро. Речь идет о соглашении о транзакциях с нефтью от 26 ноября 2022 года», — написал Трамп.
Он уточнил, что венесуэльская сторона не выполнила свою часть соглашения, речь идет о создании благоприятных условий для проведения демократических выборов.
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Кроме того, по его словам, Каракас пока недостаточно быстро принимает венесуэльских нелегальных эмигрантов, депортированных из США.
«Поэтому я распорядился, чтобы неэффективное и невыполненное байденовское „соглашение об уступках“ прекратило действовать с 1 марта», — отметил Трамп.
По материалам:
suspilne.media
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