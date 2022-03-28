Украинские больницы получат 590 станций StarLink — Finance.ua

Украинские больницы получат 590 станций StarLink

Украинские больницы получат 590 станций StarLink

Украинским медицинским заведениям и учреждениям в сфере здравоохранения передано 590 станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Станции глобальной спутниковой системы Starlink уже разворачиваются в учреждениях здравоохранения в разных уголках страны. Наши больницы благодаря широкополосному спутниковому интернету от SpaceX смогут всегда оставаться на связи. В условиях войны это очень важно», — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, системы StarLink будут использоваться учреждениями здравоохранения во время отключения или возникновения проблем с основой сетью. Это позволит больницам иметь доступ к спутниковому интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно нет связи.

Обеспечить больницы системы StarLink удалось благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения с Министерством цифровой трансформации.

Starlink — глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить скоростной интернет.

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