Украинские больницы получат 590 станций StarLink — Finance.ua
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Украинские больницы получат 590 станций StarLink

Сегодня 07:39Технологии&Авто
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Украинские больницы получат 590 станций StarLinkУкраинские больницы получат 590 станций StarLink
Украинским медицинским заведениям и учреждениям в сфере здравоохранения передано 590 станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
«Станции глобальной спутниковой системы Starlink уже разворачиваются в учреждениях здравоохранения в разных уголках страны. Наши больницы благодаря широкополосному спутниковому интернету от SpaceX смогут всегда оставаться на связи. В условиях войны это очень важно», — сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По словам министра, системы StarLink будут использоваться учреждениями здравоохранения во время отключения или возникновения проблем с основой сетью. Это позволит больницам иметь доступ к спутниковому интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно нет связи.
Обеспечить больницы системы StarLink удалось благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения с Министерством цифровой трансформации.
Starlink — глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить скоростной интернет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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