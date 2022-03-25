Львов получил 25 терминалов Starlink — Finance.ua

Львов получил 25 терминалов Starlink

Фото: facebook.com/lviv.adm

Львовский ІТ-Кластер 25 марта передал для объектов критической инфраструктуры Львова 25 терминалов Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Мы закупили первую партию Starlink — это несколько сотен терминалов. Уже приехали первые 25 штук, и мы передаем их для критической инфраструктуры Львова. Отныне критическая инфраструктура города будет иметь связь, несмотря ни на какие обстоятельства. Терминалы Starlink в условиях войны являются средством специальной связи, поэтому ими следует пользоваться только в том случае, когда уже не работает кабельный интернет», — рассказал Степан Веселовский, СЕО Львовского ІТ Кластера.

По его словам, закупка стала возможна благодаря тому, что Львовский ІТ Кластер договорился с компанией SpaceX и непосредственно с Илоном Маском.

«И мы очень благодарны за то, что они откликнулись на наше предложение. Многие Starlink поступают напрямую в виде гуманитарной помощи для Министерства цифровой трансформации, распределяющих терминалы по критическим точкам страны. Мы взяли на себя закупку терминалов для западных областей Украины, чтобы не забирать подаренные терминалы от других регионов нашей страны, где они сейчас очень необходимы», — добавил Веселовский.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием по просьбе министра цифровой трансформации Михаила Федорова обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

Starlink — это проект компании Илона Маска SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Скорость такого интернета — до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке земли.

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