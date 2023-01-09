Украинские беженцы во Франции получат карты с деньгами — Finance.ua

Украинские беженцы во Франции получат карты с деньгами Сегодня 13:34 — Личные финансы

Украинские беженцы во Франции получат карты с деньгами

Для украинских беженцев во Франции хотят запустить новую программу помощи. Новоприбывшим планируют выдавать специальные карты с деньгами на счету. Как это будет работать, рассказываем далее.

Французский стартап банковских услуг Welcome.Place заключил соглашение с финскими PayTechs Enfuce и Epassi, а также с платежным мировым гигантом Visa, чтобы запустить карты для прибывающих во Францию беженцев, преимущественно украинцев.

Люди, прибывающие во Францию в статусе беженца или иммигранта, получат «Приветственный пакет» с картой Visa, на которой предварительно будут зачислены средства для облегчения расходов на ряд товаров и услуг в течение первых недель их пребывания во Франции.

Программа сможет удаленно устанавливать полный контроль над расходами на каждой карте, включая то, где и как ее можно использовать, с полным отслеживанием и мониторингом расходования денег.

Пилотный проект планируют завершить в этом году, а затем, вероятно, будет подписан контракт, чтобы расширить масштабы карточной программы для обслуживания большего количества беженцев.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны во Францию приехали около 120 тысяч украинских граждан.

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