Украинские беженцы во Франции получат карты с деньгами — Finance.ua
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Украинские беженцы во Франции получат карты с деньгами

Личные финансы
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Украинские беженцы во Франции получат карты с деньгами
Украинские беженцы во Франции получат карты с деньгами
Для украинских беженцев во Франции хотят запустить новую программу помощи. Новоприбывшим планируют выдавать специальные карты с деньгами на счету. Как это будет работать, рассказываем далее.
Французский стартап банковских услуг Welcome.Place заключил соглашение с финскими PayTechs Enfuce и Epassi, а также с платежным мировым гигантом Visa, чтобы запустить карты для прибывающих во Францию беженцев, преимущественно украинцев.
Люди, прибывающие во Францию в статусе беженца или иммигранта, получат «Приветственный пакет» с картой Visa, на которой предварительно будут зачислены средства для облегчения расходов на ряд товаров и услуг в течение первых недель их пребывания во Франции.
Программа сможет удаленно устанавливать полный контроль над расходами на каждой карте, включая то, где и как ее можно использовать, с полным отслеживанием и мониторингом расходования денег.
Пилотный проект планируют завершить в этом году, а затем, вероятно, будет подписан контракт, чтобы расширить масштабы карточной программы для обслуживания большего количества беженцев.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны во Францию приехали около 120 тысяч украинских граждан.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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По материалам:
visitukraine.today
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