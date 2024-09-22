Украинские беженцы в Литве: где работают и сколько зарабатывают — Finance.ua

Украинские беженцы в Литве: где работают и сколько зарабатывают Сегодня 18:12 — Мир

Украинские беженцы в Литве: где работают и сколько зарабатывают, rda-hm.gov.ua

В течение семи месяцев этого года украинцы, работающие в Литве, уплатили в бюджет 65,2 млн евро налогов, что на 13 млн евро или на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT со ссылкой на Министерство социальной защиты и труда.

Всего с начала большой войны украинские беженцы, работающие в Литве, уплатили в бюджет страны 205 млн евро, в 2022 году — 45 млн евро, в 2023 году — 95 млн евро.

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По данным министерства, по состоянию на 1 сентября в Литве по трудовым договорам работало 33,9 тыс. украинцев, трудоустроенных в Литве с начала войны. В настоящее время Служба занятости предлагает им около 2 тыс. рабочих мест.

Где работают украинцы

Практически каждый третий украинец (10,5 тыс.) работает в Вильнюсе;

4,8 тыс. — в Клайпеде;

4,2 тыс. — в Каунасе;

2,3 тысячи — в Шяуляе.

Большинство из них работают в транспортно-складских (8,9 тыс.), производственных (7,2 тыс.), строительных (6,7 тыс.) компаниях, в гостиничном секторе и общепите (3 тыс.).

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Около 3 тысяч, или 8,4% из них работают на высококвалифицированных должностях, низкоквалифицированные и неквалифицированные рабочие места занимают около 6,1 тыс., или 18,1% украинцев.

Зарплата украинских беженцев

Ежемесячная зарплата украинцев варьируется от минимальной (708,42 евро в месяц после налогов) до почти 2 тыс. евро.

На 1 сентября на учете в литовской Службе занятости состояло 2,6 тыс. граждан Украины — на 16% меньше, чем год назад (3,1 тыс.). Большую часть безработных украинцев составляют женщины 30−49 лет.

Справка Finance.ua:

21 августа правительство Литвы приняло решение о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год;

с сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство. Согласно сообщению, до этого времени иностранцы, которые не могли вернуться в Украину и не имели права на временную защиту, освобождались от обязанности получать разрешение на работу, если они отвечали другим условиям.

Укрінформ По материалам:

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