Украинские банки готовы существенно повысить ставки по депозитам для населения — Finance.ua

Украинские банки готовы существенно повысить ставки по депозитам для населения Сегодня 12:03 — Кредит&Депозит

Украинские банки готовы существенно повысить ставки по депозитам для населения

В ІV квартале 2022 года украинские банки ожидают увеличения объемов средств клиентов, особенно привлечений от домохозяйств. Стоимость таких обязательств будет расти.

Об этом говорится в опросе о банковском фондировании НБУ (IV квартал 2022 года).

По данным опроса, в ІІІ квартале 2022 года банки отметили рост объема фондирования, несмотря на длительную войну. Три четверти респондентов отчитывались об увеличении объема средств домохозяйств и около 65% — объема депозитов корпораций.

Респонденты сообщили, что в целом в ІІІ квартале средняя стоимость фондирования выросла. В основном это касалось корпоративных привлечений.

Регуляторные требования и уровень ставок побуждали банки привлекать больше средств домохозяйств. Однако опрошенные отметили, что предложение средств от населения снизилось по сравнению с тремя предыдущими опросами. На объемы привлечений от бизнеса оказывали влияние привлекательные процентные ставки и высокое предложение самих предприятий, отметили в НБУ.

В IV квартале финучреждения ожидают дальнейшего роста объемов привлечений, прежде всего — от населения, в меньшей степени — от корпораций.

«В ІV квартале респонденты ожидают значительного повышения стоимости привлечений как от корпораций, так и от домохозяйств», — говорится в обзоре.

Опрос о банковском фондировании проводился с 6 сентября по 7 октября среди 27 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 95% в общем объеме активов банковской системы. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

Справка Finance.ua:

Напомним, в сентябре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 1 п.п.;

банки не спешат повышать ставки по вкладам, поскольку банковская система переликвидна и ее ликвидность растет. Ставки будут расти, но ждать, что ставка по депозиту сумеет догнать инфляцию, не стоит.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.