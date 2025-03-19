Украинская экономика выросла на 1,1% с начала года: основные драйверы — Finance.ua
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Украинская экономика выросла на 1,1% с начала года: основные драйверы

Казна и Политика
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Украинская экономика выросла на 1,1% с начала года: основные драйверы
Украинская экономика выросла на 1,1% с начала года: основные драйверы
Как сообщили в Минэкономики, в феврале 2025 года ВВП Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года — на 1,1%.
Как указали там: «пока что мы идем даже немного выше нашего прогноза на 1 квартал».
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Основные факторы роста

Строительная отрасль, перерабатывающая промышленность и внутренняя торговля. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.
«Замедление темпов роста экономики в феврале произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного уменьшения активности экспортеров. В то же время, высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам єВідновлення и єОселя, а также закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы», — рассказал он.
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Рост ВВП в феврале 2025 также произошел благодаря оживлению во внутренней (розничной) торговли. В феврале продолжали улучшаться потребительские настроения — эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд.
Программы восстановления и поддержки бизнеса способствуют развитию перерабатывающей промышленности, в частности, благодаря международной финансовой помощи. Производство строительных материалов, продукции машиностроения и пищевой промышленности показывает положительную динамику. В секторе ОПК растут производственные мощности на фоне расширения оборонных заказов. Металлургия также активизируется — растет изготовление чугуна, стали и проката.
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В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства. Также зафиксировано падение в добывающей промышленности из-за ракетных обстрелов добывающей газовой инфраструктуры и падения в транспорте из-за временного уменьшения активности экспортеров.
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Справка Finance.ua:

  • В январе 2025 года рост ВВП оценивалось на уровне 1,5%.
  • В прошлом году рост был неравномерным — 6,5% в I квартале 2024 года по сравнению с I кварталом 2023 года, во ІІ квартале — 3,7%, в ІІІ квартале — 2,0%.
  • Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года — 2,7% за год.
По материалам:
Finance.ua
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