Украине требуется в 1,5 млрд долларов для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель — Finance.ua

Украине требуется в 1,5 млрд долларов для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель Сегодня 07:01 — Казна и Политика

Украине требуется в 1,5 млрд долларов для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель

По данным государственных органов, около 30% территории Украины, а именно 174 тыс. км2, потенциально опасны ввиду заминирования. В то же время, Министерство обороны Украины насчитывает 349 вероятно загрязненных и загрязненных территорий, на половине которых располагаются земли сельскохозяйственного назначения.

Очевидно, что такая сложная ситуация с заминированием земель существенно угрожает работе аграрного бизнеса, создает риски для жизни аграриев, приводит к потере инвестиций и возможностей модернизации агросектора.

Эти вопросы обсудили участники встречи Комитета безопасности и защиты бизнеса Европейской Бизнес Ассоциации по теме «Аграрный бизнес и разминирование земель: вызовы и перспективы», которая состоялась 30 марта при участии Минэкономики, Минагрополитики, Минобороны, Укроборонпрома, представителей бизнеса.

Каждый день специальные службы обследуют около 70 га земли. В частности, проводится оперативное реагирование на взрывоопасные предметы в жилых зонах, на объектах критической инфраструктуры, хозяйственного назначения, к этим работам привлекаются правительственные подразделения — ГССТ, ГСЧС, Нацгвардия, Нацполиция — и гуманитарное разминирование, которое предусматривает полное устранение всех рисков с гарантией качества разминирования, выполняемого неправительственными сертифицированными операторами.

Сегодня к гуманитарному разминированию привлечены 144 группы неправительственных организаций общей численностью около 600 специалистов, работающих на всех территориях, кроме зоны ведения боевых действий и территорий, прилегающих к линии столкновения. Гуманитарное разминирование начинается с нетехнического обследования территории, определения опасных участков, непосредственное разминирование после идентификации мест поражения, внешний контроль качества.

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Фактически загрязненных территорий может оказаться около 10% от упомянутых 174 тыс. км2, однако идентификация непосредственно опасных участков — долгий и дорогостоящий процесс. Чтобы ускорить этап нетехнического обследования, уже сейчас Минэкономики вместе с Минагрополитики и программой ПРООН проводят пилотный проект в Киевской области с использованием современных дронов для обследования территорий. Ориентировочная стоимость нетехнического обследования одного гектара может составлять 5-7 тыс. грн, однако в условиях высокого спроса и недостаточного количества специалистов стоимость разминирования гектара может превышать стоимость самой земли.

Изменить ситуацию можно за счет увеличения количества операторов и специалистов на рынке противоминной деятельности. На создание оператора противоминной деятельности требуется минимум полгода — 4 месяца (400 часов) обучения саперов и 2-3 месяца сертификации компании. Ситуация замедляется из-за того, что в Украине только два органа предоставляют соответствующую сертификацию — при Минобороны и ГСЧС — и только три центра проводят обучение саперов. Примерная стоимость оборудования одной группы саперов из 10 человек — 100-150 тыс. долларов. В скором времени в Украине может появиться еще 40 компаний-операторов противоминной деятельности, ведь именно столько специалистов проходят сертификацию и обучение.

Сейчас в ведомственной рабочей группе по разминированию, которая координируется Минэкономики, приоритетным планом определено 470 тыс. га потенциально загрязненных земель сельскохозяйственного назначения — в первую очередь, мероприятия по обследованию будут проходить на землях, где выращиваются овощные культуры, вторая очередь — пашня и зерновые культуры, третья — все остальные земли сельскохозяйственного назначения. Сбор информации ведется через областные военные администрации, которые располагают собственными данными, а также собирают информацию от аграриев. В то же время только приоритетное разминирование с/х земель будет стоить около 1,5 млрд долларов, по данным Всемирного банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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