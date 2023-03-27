Стоимость посевной-2023 на 50% выше по сравнению с прошлогодней — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стоимость посевной-2023 на 50% выше по сравнению с прошлогодней

Казна и Политика
43
В этом году произошел стремительный рост стоимости посевной на 45-50% по сравнению с прошлым годом. Снизились доходы фермеров, поэтому использование удобрений из-за цен и дефицита тоже по прогнозам упадет на 60%.
Об этом сообщила вице-президент НААН Ануш Балян, пишет ukragroconsult.com.
«Минеральные удобрения вырастут в цене вдвое, средства защиты растений — на 15-20%. Существенно подскочила и стоимость логистики, а это тоже прямые затраты сельхозпроизводителей», — отметила Ануш Балян.
Она добавила, что из-за значительного разрыва между мировыми и внутренними ценами на продукцию, аграрии недополучают средства, необходимые на закупку семян, удобрений, горючего, других ресурсов.
«Использование удобрений, из-за драконовских цен и дефицита, тоже, по прогнозам, упадет на 60%. Это сокрушительный удар по урожайности и качеству», — отметила эксперт.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.