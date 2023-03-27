Стоимость посевной-2023 на 50% выше по сравнению с прошлогодней — Finance.ua

Стоимость посевной-2023 на 50% выше по сравнению с прошлогодней Сегодня 21:00 — Казна и Политика

В этом году произошел стремительный рост стоимости посевной на 45-50% по сравнению с прошлым годом. Снизились доходы фермеров, поэтому использование удобрений из-за цен и дефицита тоже по прогнозам упадет на 60%.

Об этом сообщила вице-президент НААН Ануш Балян, пишет ukragroconsult.com.

«Минеральные удобрения вырастут в цене вдвое, средства защиты растений — на 15-20%. Существенно подскочила и стоимость логистики, а это тоже прямые затраты сельхозпроизводителей», — отметила Ануш Балян.

Она добавила, что из-за значительного разрыва между мировыми и внутренними ценами на продукцию, аграрии недополучают средства, необходимые на закупку семян, удобрений, горючего, других ресурсов.

«Использование удобрений, из-за драконовских цен и дефицита, тоже, по прогнозам, упадет на 60%. Это сокрушительный удар по урожайности и качеству», — отметила эксперт.

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