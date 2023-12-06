Украине катастрофически не хватает судей — член ВККС Сегодня 19:29 — Казна и Политика

Украине катастрофически не хватает судей — член ВККС

Член Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Пасичник заявляет о катастрофической ситуации в судебной системе первой инстанции из-за отсутствия судей.

Об этом он сказал, выступая на Всеукраинском антикоррупционном форуме.

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«Проблемы, которые существуют в судебной власти, очень глубокие. В 14 судах в Украине на сегодняшний день вообще нет судей. Там не осуществляется правосудие, и люди, проживающие на этих территориях, не имеют возможности обрести справедливость. Еще 29 судов первой инстанции имеют по одному судье. А это значит, что в этих судах нельзя создать коллегию и рассматривать сложные дела. Кроме этого, существует высокий риск того, что и этот один судья может уйти в отставку. Ситуация действительно катастрофическая», — отметил Пасичник.

Похожая ситуация, по его словам, и с апелляционными судами. Большинство судов, по его словам, находится на грани возможностей из-за недостаточного количества судей.

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Потому, отметил Пасичник, после создания ВККС первым шагом в ее работе было объявление конкурсов на замещение вакантных должностей в судах апелляционной инстанции.

«В декабре этого года уже начинается прием документов на 530 должностей. И мы надеемся, что в течение 2024 года мы этот конкурс завершим, и судьи заполнят вакансии», — сказал член ВККС.

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Он также напомнил, что из-за сложной ситуации с кадрами было принято решение о продлении конкурса на замещение вакантных должностей в судах первой инстанции, который был объявлен еще в 2016 году.

Пасичник отметил, что многие считают целесообразным отменить этот конкурс. Однако, убежден он, этого не следует делать, поскольку конкурс все же позволяет решить часть кадровых проблем в судах. «Отмена этого конкурса разбалансирует систему и точно не пойдет на пользу ни судебной власти, ни власти государственной в целом», — отметил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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