Украинцы за месяц приобрели более 4 тысяч электромобилей: самые популярные марки — Finance.ua
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Украинцы за месяц приобрели более 4 тысяч электромобилей: самые популярные марки

Личные финансы
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Украинцы за месяц приобрели более 4 тысяч электромобилей: самые популярные марки
Украинцы за месяц приобрели более 4 тысяч электромобилей: самые популярные марки
В ноябре украинский автопарк пополнили 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем 2023 г. рынок снизился на 4%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто — 4239 шт. (новых — 827 шт., б/у — 3412 шт.).
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Из 77 коммерческих электромобилей новыми были всего 10 авто.
ТОП-5 новых электромобилей:
  1. Volkswagen ID.4 — 297 автомобилей.
  2. Toyota BZ4X — 64.
  3. BYD Song — 55.
  4. Honda eNS1 — 50.
  5. Volkswagen ID.6 — 48.
ТОП-5 подержанных электромобилей:
  1. Nissan Leaf — 515.
  2. Tesla Model 3 — 385.
  3. Volkswagen е-Golf — 355.
  4. Tesla Model Y — 284.
  5. Audi E-Tron — 201.
«Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 33 тыс. электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же в регистрациях BEV увеличилась доля новых машин — с 17% до 20%» , — добавили в Укравтопроме.
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Напомним, по данным Kelley Blue Book, в сентябре средняя цена электромобиля (BEV) составляла около $50 тыс. Высокие цены являются главной причиной замедления роста спроса на электромобили, однако в скором времени это может измениться. К середине этого десятилетия электромобили достигнут паритета цен с бензиновыми автомобилями. Есть три причины, почему BEV становятся доступнее.
По данным Укравтопрома, в течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 3% больше по сравнению с октябрем. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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