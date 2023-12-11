Украинцы за месяц приобрели более 4 тысяч электромобилей: самые популярные марки — Finance.ua

Украинцы за месяц приобрели более 4 тысяч электромобилей: самые популярные марки Сегодня 20:01 — Личные финансы

Украинцы за месяц приобрели более 4 тысяч электромобилей: самые популярные марки

В ноябре украинский автопарк пополнили 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем 2023 г. рынок снизился на 4%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто — 4239 шт. (новых — 827 шт., б/у — 3412 шт.).

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Из 77 коммерческих электромобилей новыми были всего 10 авто.

ТОП-5 новых электромобилей:

Volkswagen ID.4 — 297 автомобилей. Toyota BZ4X — 64. BYD Song — 55. Honda eNS1 — 50. Volkswagen ID.6 — 48.

ТОП-5 подержанных электромобилей:

Nissan Leaf — 515. Tesla Model 3 — 385. Volkswagen е-Golf — 355. Tesla Model Y — 284. Audi E-Tron — 201.

«Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 33 тыс. электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же в регистрациях BEV увеличилась доля новых машин — с 17% до 20%» , — добавили в Укравтопроме.

Напомним, по данным Kelley Blue Book, в сентябре средняя цена электромобиля (BEV) составляла около $50 тыс. Высокие цены являются главной причиной замедления роста спроса на электромобили, однако в скором времени это может измениться. К середине этого десятилетия электромобили достигнут паритета цен с бензиновыми автомобилями. Есть три причины, почему BEV становятся доступнее.

По данным Укравтопрома, в течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 3% больше по сравнению с октябрем. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf.

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