Украинцы уже задекларировали более 80 миллиардов доходов — Finance.ua

Украинцы уже задекларировали более 80 миллиардов доходов Сегодня 19:01 — Личные финансы

Украинцы уже задекларировали более 80 миллиардов доходов

По состоянию на 29 апреля украинцы подали более 120 тыс. деклараций о доходах за 2023 год на общую сумму более 80 млрд грн.

Об этом написал народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«На сегодняшний день за 2023 год подано уже более 120 тыс. деклараций о доходах. Это на 15 тысяч больше, чем в прошлом году. Задекларировано доходов уже на сумму более 80 млрд грн», — написал Гетманцев.

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Напомним, граждане и физические лица-предприниматели должны до 1 мая подать декларацию на свое имущественное положение. До 1 августа включительно нужно уплатить налоговые обязательства.

Какие доходы нужно декларировать:

доходы, с которых при начислении налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не удерживался;

доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (в частности, от сдачи в аренду имущества, продажи имущества, продажи собственной сельхозпродукции физическим лицам и т. п. );

); наследство или подарок от человека, не являющегося ближайшим родственником;

доходы от продажи инвестиционных активов;

иностранные доходы;

дополнительное благо, в частности, прощенный (аннулированный) долг или кредит, если сумма не превышает 25% минимальной годовой зарплаты на начало отчетного года (21 300 грн).

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Штрафы за неподачу декларации

Если декларацию не подать или просрочить срок, придется заплатить штраф — 340 грн. За повторное нарушение штраф увеличивается до 1020 грн.

Как подать декларацию:

лично или через уполномоченное лицо;

по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;

в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».

Электронном кабинете плательщика есть электронный сервис «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах», с помощью которого декларация частично заполняется автоматически.

В нем можно сформировать декларацию и подать ее в орган контроля с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.

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