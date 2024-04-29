Украинцы уже задекларировали более 80 миллиардов доходов — Finance.ua

Украинцы уже задекларировали более 80 миллиардов доходов
По состоянию на 29 апреля украинцы подали более 120 тыс. деклараций о доходах за 2023 год на общую сумму более 80 млрд грн.
Об этом написал народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«На сегодняшний день за 2023 год подано уже более 120 тыс. деклараций о доходах. Это на 15 тысяч больше, чем в прошлом году. Задекларировано доходов уже на сумму более 80 млрд грн», — написал Гетманцев.
Напомним, граждане и физические лица-предприниматели должны до 1 мая подать декларацию на свое имущественное положение. До 1 августа включительно нужно уплатить налоговые обязательства.
Какие доходы нужно декларировать:
- доходы, с которых при начислении налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не удерживался;
- доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (в частности, от сдачи в аренду имущества, продажи имущества, продажи собственной сельхозпродукции физическим лицам
и т. п.);
- наследство или подарок от человека, не являющегося ближайшим родственником;
- доходы от продажи инвестиционных активов;
- иностранные доходы;
- дополнительное благо, в частности, прощенный (аннулированный) долг или кредит, если сумма не превышает 25% минимальной годовой зарплаты на начало отчетного года (21 300 грн).
Штрафы за неподачу декларации
Если декларацию не подать или просрочить срок, придется заплатить штраф — 340 грн. За повторное нарушение штраф увеличивается до 1020 грн.
Как подать декларацию:
- лично или через уполномоченное лицо;
- по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи;
- в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».
В Электронном кабинете плательщика есть электронный сервис «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах», с помощью которого декларация частично заполняется автоматически.
В нем можно сформировать декларацию и подать ее в орган контроля с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.
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