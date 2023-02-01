Украинцы стали меньше покупать авто: самые популярные марки января — Finance.ua

Украинцы стали меньше покупать авто: самые популярные марки января Сегодня 21:09 — Личные финансы

Украинцы стали меньше покупать авто: самые популярные марки января

В январе 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тысяч новых легковых автомобилей — это на 44% меньше по сравнению с январем 2022 года и на 23% меньше показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщает профильная ассоциация «Укравтопром».

Так, лучший январский результат продемонстрировала японская марка Toyota — 585 зарегистрированных авто. По сравнению с январем 2022 года реализация новых автомобилей Toyota в Украине уменьшилась на 2%.

На втором месте Skoda — 235 шт. От собственного показателя годичной давности Skoda отстала на 16%.

Третье место в рейтинге у Mercedes-Benz — 220 новых авто этой премиальной марки пополнили украинский автопарк, что на 45% больше, чем годом ранее.

Также в топ-5 BMW, которая на треть улучшила свой прошлогодний показатель, до 212 шт., и Volkswagen с результатом 204 авто (-16%).

При этом бестселлером января 2023 года стал автомобиль Renault Duster, в активе которого 177 регистраций.

Справка Finance.ua:

по подсчетам Института исследований авторынка, украинцы в прошлом году продавали авто на $22 миллиарда;

больше всего объявлений о продаже авто в 2022 году разместили в Киевской области и Киеве (438,9 тыс.). Таким образом, автомобильный рынок столицы и Киевщины даже во время войны составил $5,3 миллиарда — именно столько суммарно стоили эти легковушки. Больше статистики и какие наиболее популярные марки в 2022 году — читайте здесь.



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