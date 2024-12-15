Украинцы стали больше покупать гибридные автомобили — Finance.ua

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Украинцы стали больше покупать гибридные автомобили

Технологии&Авто
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Украинцы стали больше покупать гибридные автомобили
Украинцы стали больше покупать гибридные автомобили, Фото: freepik
В ноябре 2024 года в Украине зарегистрировано около 1,8 тыс. новых и подержанных гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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Доля новых автомобилей среди гибридов составила 66%, что превышает показатель 2023 года (59%).
Лидеры рынка новых гибридов:
  • Toyota RAV-4 (194 единицы);
  • Audi Q8 (82 единицы);
  • Toyota Camry (72 единицы).
Среди импортируемых подержанных гибридов первенство удерживает Ford Fusion US (47 единиц), а также популярностью пользуются Toyota Prius (38 единиц) и Kia Niro (36 единиц).
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Напомним, в ноябре 2024 года украинский автопарк пополнили 3742 электромобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 13% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
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