Украинцы стали больше покупать гибридные автомобили — Finance.ua

Украинцы стали больше покупать гибридные автомобили Сегодня 21:09 — Технологии&Авто

Украинцы стали больше покупать гибридные автомобили, Фото: freepik

В ноябре 2024 года в Украине зарегистрировано около 1,8 тыс. новых и подержанных гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Доля новых автомобилей среди гибридов составила 66%, что превышает показатель 2023 года (59%).

Лидеры рынка новых гибридов:

Toyota RAV-4 (194 единицы);

Audi Q8 (82 единицы);

Toyota Camry (72 единицы).

Среди импортируемых подержанных гибридов первенство удерживает Ford Fusion US (47 единиц), а также популярностью пользуются Toyota Prius (38 единиц) и Kia Niro (36 единиц).

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Напомним, в ноябре 2024 года украинский автопарк пополнили 3742 электромобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 13% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года.

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