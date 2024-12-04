Составлен рейтинг самых надежных гибридных авто — Finance.ua

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Составлен рейтинг самых надежных гибридных авто

Технологии&Авто
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Составлен рейтинг самых надежных гибридных авто
Составлен рейтинг самых надежных гибридных авто
Журналисты британского издания WhatCar провели традиционный ежегодный опрос среди автовладельцев, по итогам которого составили рейтинг самых надежных гибридных автомобилей в возрасте до 5 лет на рынке Великобритании. Возглавила список модель марки Lexus. Результаты исследования были опубликованы на сайте издания.
По итогам опроса самым надежным гибридным автомобилем на британском рынке признали Lexus NX, производившийся с 2014 по 2021 годы. Его надежность владельцы оценили в максимальные 100%. По мнению экспертов, это самый лучший выбор, если вам нужен безотказный гибридный SUV.
Второе место в списке самых надежных гибридов заняла еще одна модель Lexus. Это бизнес-седан Lexus ES последней генерации, который производится с 2018 года и по сей день. Рейтинг его надежности — 99,3%, а с поломками столкнулись только 4% респондентов.
Замыкает топ-3 гибридная версия кроссовера Hyundai Kona с показателем надежности 99%. Всего 7% таких машин имели какие-то неисправности.
Итак, самые надежные гибридные автомобили:
  1. Lexus NX 2014−2021 гг.;
  2. Lexus ES 2018 — наше время;
  3. Hyundai Kona Hybrid 2019 г. — н.в.;
  4. Toyota RAV4 2019 г. — н.в.;
  5. Lexus RX 2016−2022 гг.;
  6. Mercedes A-Class hybrid 2018 г. — н.в.;
  7. Lexus NX 2021 — н.в.;
  8. Volvo XC40 PHEV 2017 г. — н.в.;
  9. Toyota C-HR 2016−2023 гг.;
  10. Volvo XC60 PHEV 2016 г. — н.в.

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По материалам:
MMR
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