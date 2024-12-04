Составлен рейтинг самых надежных гибридных авто — Finance.ua

Составлен рейтинг самых надежных гибридных авто
Журналисты британского издания WhatCar провели традиционный ежегодный опрос среди автовладельцев, по итогам которого составили рейтинг самых надежных гибридных автомобилей в возрасте до 5 лет на рынке Великобритании. Возглавила список модель марки Lexus. Результаты исследования были опубликованы на сайте издания.
По итогам опроса самым надежным гибридным автомобилем на британском рынке признали Lexus NX, производившийся с 2014 по 2021 годы. Его надежность владельцы оценили в максимальные 100%. По мнению экспертов, это самый лучший выбор, если вам нужен безотказный гибридный SUV.
Второе место в списке самых надежных гибридов заняла еще одна модель Lexus. Это бизнес-седан Lexus ES последней генерации, который производится с 2018 года и по сей день. Рейтинг его надежности — 99,3%, а с поломками столкнулись только 4% респондентов.
Замыкает топ-3 гибридная версия кроссовера Hyundai Kona с показателем надежности 99%. Всего 7% таких машин имели какие-то неисправности.
Итак, самые надежные гибридные автомобили:
- Lexus NX 2014−2021 гг.;
- Lexus ES 2018 — наше время;
- Hyundai Kona Hybrid 2019 г. — н.в.;
- Toyota RAV4 2019 г. — н.в.;
- Lexus RX 2016−2022 гг.;
- Mercedes A-Class hybrid 2018 г. — н.в.;
- Lexus NX 2021 — н.в.;
- Volvo XC40 PHEV 2017 г. — н.в.;
- Toyota C-HR 2016−2023 гг.;
- Volvo XC60 PHEV 2016 г. — н.в.
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